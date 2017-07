Vermischtes Theisseil

20.07.2017

28 Grad zeigte das Thermometer vor dem Gasthaus Sommer. Teilweise noch hitziger, wenn auch in Graden nicht messbar, verläuft innen die Besprechung des Vorentwurfes zur Dorferneuerung Wilchenreuth.

Zwei sind eins zu viel

Wege einhalten

Wilchenreuth. Beschlüsse brauchten die knapp 30 Besucher nicht zu fassen. Dafür sind die Teilnehmergemeinschaft und der Gemeinderat zuständig. Bei dem Treffen geht es auch um Anregungen. Fraglich ist, wie es am Feuerwehrhaus weitergeht. Hier ist alles offen: Abbruch, Verkauf oder eine Nutzung des Gebäudes in Erbpacht. Bis September soll die Frage geklärt sein.Beim bloßen Asphaltieren des Areals ohne eine weitere Gestaltung gebe es keine Förderung, verdeutlichte Teresa Meyer vom Amt für Ländliche Entwicklung. Unüberhörbar der Hinweis, dass es dort keinerlei Grün gebe. Die Feuerwehr habe sich für den Bau eines neuen Gerätehauses ausgesprochen, berichtete Kommandant Michael Schiller über ein Gespräch mit der Gemeinde. Deshalb könne über die Gestaltung des Platzes erst gesprochen werden, wenn über das Gebäude entschieden sei.Das lasse sich aber nicht im Hauruck-Verfahren abhandeln, erwiderte Bürgermeisterin Marianne Rauh. Unstrittig sei, dass die Gemeinde Theisseil nicht bereit sei, ein neues und das alte Gebäude zu unterhalten. Zweiter Bürgermeister Heribert Schiller erklärte als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft ein Interesse an der Nutzung des Hauses, schränkte in der späteren Diskussion aber ein, dass die komplette Übernahme ausgeschlossen sei. Die Siedler würden allenfalls einen Teil mieten.Bei einem Verkauf würden die Einnahmen dem Neubau eines Feuerwehrhauses zugute kommen, betonte Rauh. Der Zeitplan sieht vor, im September nochmals die Situation zu erörtern, bis dahin aber auch den geplanten Brunnen neben dem Feuerwehrhaus zu bedenken.Vor der Kirche St. Ulrich gehören der Weg und die angrenzenden Grundstücke der Kirchenverwaltung. Ohne Zustimmung der Kirche könne man hier nichts tun, sagte Erik Berger vom Amt für Ländliche Entwicklung und zugleich Vorsitzender des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Theisseil 2. Zur Sprache kam auch der bisherige Containerstandplatz, der nach Wunsch des Grundeigentümers verlegt werden soll.Bei der Gestaltung der Grundstückseinfahrten müsse man sich verständigen, weil es gegenüber der Dorferneuerung Edeldorf oder Letzau kein Abweichungen geben solle. "Es ist aber nicht möglich, jeden Privatwunsch zur Gestaltung einer Einfahrt zu berücksichtigen", erklärte Berger. "Die Hofeinfahrten in Wilchenreuth sind bisher sehr asphaltlastig. Ohne Entsiegelung des Bodens oder Begrünung gibt es dafür keine Zuschüsse."Berger wies Vorwürfe zurück, dass die Finanzierung der Dorferneuerung Wilchenreuth in Frage gestellt sei. "Theisseil bekommt für die gesamte Dorferneuerung 2,5 Millionen Euro, dieser Betrag ist oberpfalzweit fast einmalig", sagte Berger.Rauh räumte ein, dass die Kosten für die Dorferneuerung in Letzau aufgrund der Konjunktur und rechtlicher Vorgaben um rund 300 000 Euro angestiegen seien. Sie unterstrich aber auch, dass die Gemeinde viel Geld für die Dorferneuerung durch das Amt für Ländliche Entwicklung erfahre. Den Straßenausbau in diesem Zusammenhang nannte sie einen Glücksfall, weil sich durch die Zuschüsse die finanzielle Belastung der Bürger verringere.Die Höhe des Zuschusses orientiert sich an der Finanzkraft der Gemeinde zum Zeitpunkt des Antrags, informierte Berger. "Deshalb lässt sich der Betrag nicht im Voraus beziffern." Er appellierte eindringlich an die Bürger, keine planerischen Aufträge an die von der Teilnehmergemeinschaft beauftragten Ingenieurbüros zu geben. "Auftraggeber für Maßnahmen der Dorferneuerung ist ausschließlich die Teilnehmergemeinschaft."