Vermischtes Theisseil

15.12.2017

9

0 15.12.2017

Edeldorf. Die Kinder staunten nicht schlecht, als nach der Vorstellung der Nikolaus in Lebensgröße hinterm dem Vorhang hervortrat und Geschenke verteilte.

Mit dem Stück "Kasperl und der Nikolaus" begannen in Hermanns-Kasperltheater die weihnachtlichen Geschichten. In einem proppenvollen Saal mussten die Mädchen und Buben mit ansehen wie die Hexe Krümelzahn den Nikolaus in eine Tanne verhexte. Als sie auch noch die ganzen Päckchen stahl, war das Chaos perfekt. Nur mit lautstarkem Geschrei konnten die Kinder den Jäger abhalten, die Tanne abzusägen. Jetzt war der Kasperl gefordert. Mit Hilfe der jungen Zuschauer konnte er die Pakete finden und den Nikolaus vom Hexenzauber befreien. Als Dank kam der heilige Mann in Lebensgröße zu den Kindern.Weiter geht es am Sonntag mit "Kasperl und der Mann im Mond". Zauberer Spitznase und Hexe Gundula holen den Mondmann vom Himmel. Als Protest leuchten auch die Sterne nicht mehr. Ein Sternenkind bittet Kasperl um Hilfe, denn der Nikolaus findet den Weg nicht mehr in die Himmelswerkstatt.Am Samstag, 23. Dezember, gibt es das Stück "Kasperl und der Schneemann". Zauberer Spitznase, Knecht Ruprecht und der Nikolaus werden als Schneemänner verzaubert. Kasperl muss zum Eiszapfenkönig bis zum Nordpol, um sie wieder zu erlösen. Weiter geht es in den Ferien am Mittwoch 27. Dezember, mit dem neuen Stück "Kasperl und die Fledermaus". Am Freitag, 29. Dezember, wird "Kein Schnee in Kasperlhausen" gespielt. An Silvester gibt es "Die verzauberte Schlange". Am 3. Januar ist der Abschluss "Der kleine Drache Wendelin". Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten. Verkauf in der Gaststätte Edelweiss Telefon 0961/35408. Spielbeginn um 15 Uhr.___Weitere Informationen: