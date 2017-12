Feuer und Flamme für Stockbrot

Vermischtes Theisseil

01.12.2017

Die Siedlergemeinschaft hat kurzerhand das Bushäusl als Weihnachtsstand umgebaut. Daneben ist am Dorfplatz auch der Brunnen stillgelegt und eine beleuchtete Weihnachtskrippe aufgebaut worden. Das hatte die Gemeinschaft mit Vorsitzendem Heribert Schiller erstmals 2007 am Kathreinsonntag realisiert. Und weil die Aktion bei den Bürgern so gut ankommt, gibt es sie seitdem regelmäßig. "Immer vor dem ersten Advent lassen wir weihnachtliches Flair ins Dorf einziehen. Das wird gut angenommen", freute sich Schiller. So wurde das Lichterfest jetzt schon zum elften Mal gefeiert. Der Vorstand schenkte Glühwein aus, für die Kinder gab es alkoholfreien Punsch und Plätzchen. Daneben bauten freiwillige Helfer auch einen Feuerkorb auf und gaben an die vielen Kinder Stockbrote aus. Diese spießten sie mit Weidenruten auf und hielten sie ins Feuer. Der Vorsitzende stellte ein Spendenkörbchen auf. Die Kosten werden durch Spenden ausgeglichen. "Uns geht es aber vielmehr um die Gemeinschaft und das vorweihnachtliche Miteinander", meinte Schiller. Bild: zer