22.12.2017

Letzau. Es ist immer hell beleuchtet. Die Familie Rass hat auch heuer wieder ein festliches Fenster neben der Haustür gestaltet. Seit 20 Jahren hält sie diese Tradition aufrecht. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Familienmitglieder immer wieder ein anderes Thema kreativ umgesetzt. Es gab schon eine Apotheke und Schreinerei zu sehen, weihnachtliche Handarbeiten oder festliches Porzellan. Im Vorjahr fuhr die Transsibirische Bahn durch das winterlich gestaltete Fenster. Heuer griff die Familie das Thema Zirkus auf. Und die Bahn fährt auch immer einige Runden. Die Kinder, die immer wieder zum Fenster kommen, können von außen einen Schalter drücken und die Eisenbahn in Gang setzen. Zu sehen ist die aufwendige Dekoration noch bis zum Dreikönigstag am Samstag, 6. Januar. Bild: zer