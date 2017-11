Vermischtes Theisseil

24.11.2017

24.11.2017

Wilchenreuth. "Die Bienen sind die wichtigsten Bestäuber auf unserem Erdball", gab Franz Bodensteiner seinen Zuhörern mit auf den Weg. Die Katholische Männergemeinschaft und der Frauenbund hatten zur gemeinsamen Veranstaltung eingeladen. Der Imker aus Edeldorf erzählt viel Informatives über die nützlichen und lebenswichtigen Insekten.

Mit bewegten Bildern, Schautafeln und einem Bienenhaus konnten die Besucher alles über die Bienen und die Honiggewinnung erfahren. Die Zuhörer staunten, als sie erfuhren, dass eine Biene in zwei Minuten einen Kilometer weit fliegen kann.Insgesamt legt eine Biene in ihrem Leben 800 Kilometer zurück. Für ein Pfund Honig müsste sie bis zu dreieinhalb Mal um die Erde fliegen.Eine Königin kann 4 Jahre alt werden kann und bis zu 3000 Eier legen. Die Imkerei gibt es schon seit Menschengedenken. Die Honig -und Wachsgewinnung stand dabei im Vordergrund. Die Imker versuchten, die Völkervermehrung und das Ernten von Honig dem Lebensrhythmus des Bienenvolkes anzupassen. Honig dient als Süßungsmittel, Kraftnahrung und gutes altes Hausmittel."Mehr als 180 verschiedene Inhaltsstoffe enthält der Honig", informierte Bodensteiner. "Echten Deutschen Honig" erkenne man am Imker-Honigglas des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.) mit dem Gewährverschluss und der Überwachungsnummer des D.I.B. Die Zuhörer hatten nicht gedacht, dass die Honiggewinnung so arbeitsreich und doch so faszinierend und vielseitig ist, bis der fertige Honig auf dem Tisch steht.Wie gut der Honig auch schmeckt, konnten die Anwesenden am Ende des Vortrags selbst probieren. Angelika Bodensteiner tischte zum süßen Abschluss Butterbrote mit Raps- Blüten- oder Waldhonig auf.