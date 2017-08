Vermischtes Theisseil

21.08.2017

Gute Nachrichten für die Bewohner von Theisseil und Ortsteilen: Das Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden. Das Landratsamt hebt die Anordnung auf.

Die Befunde des Wassers der Muglhofer Gruppe sind am Montag im Landratsamt eingetroffen: „Demnach ist jetzt keine Verunreinigung mehr nachweisbar. Wir können die Abkoch-Anordnung für die Ortsteile von Theisseil daher aufheben“, sagt Pressesprecherin Claudia Prößl.Die Ursache der Verschmutzung mit Coli-Bakterien konnte allerdings nicht geklärt werden. „Eine Spezialfirma hat die Hochbehälter gereinigt. Am Freitag haben wir dann die Proben genommen, die jetzt in Ordnung sind.“In Kirchenthumbach gibt es keine Entwarnung: „Leider ist die Belastung mit E.-Coli und Enterokokken-Keimen nur leicht zurückgegangen, so dass die Abkoch-Anordnung nicht aufgehoben werden kann“, sagt Prößl. „Es wurden Proben genommen, deren Ergebnisse am Mittwoch vorliegen dürften.“ Sollten die Werte nicht passen, erwägt das Landratsamt, das Wasser zu chloren.