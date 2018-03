Vermischtes Theisseil

Letzau. Ostern rückt näher. Wer durch Letzau bummelt, sieht es deutlich, denn am Kirchplatz steht der Osterbrunnen. Noch vor dem Palmsonntag haben die Initiatoren Beate Spickenreuther und Martina Heimann 500 Ostereier in den verschiedensten Farben mit ihren Helfern eingebunden. "Wir wollen Einheimischen und Durchfahrenden einen farbigen Mittelpunkt präsentieren", freut sich Spickenreuther. Im Kinder- und Jugendprogramm hatten sie schon im Vorjahr die Eier bemalt. Als Brunnenspitze prangt ein großes gelbes Ei im Moosbett. "Jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich", steht darauf. Spickenreuther besorgte bei einem Bekannten der Gärtnerei Behr in Erbendorf die Buchssträuße. Das Binden und Verdrahten dauerte heuer etwas länger, da einige Helfer abgesagt haten.