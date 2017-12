Vermischtes Theisseil

11.12.2017

11.12.2017

Letzau. Wie mit Frau Holle ausgemacht, begann es zum Begrüßungslied "Schneeflöckchen, Weißröckchen" bei der Waldweihnacht zu schneien. Besser hätte das OWV-Team mit den Kinder- und Jugendbeauftragten der Gemeinde den Zeitpunkt nicht wählen können. Beate Spickenreuther erzählte eine spannende Geschichte, in der die Tiere des Waldes versuchten, dem Weihnachtsgeheimnis auf die Spur zu kommen. Bei der letzten Station bekamen die Waldtiere dann auch ein Geschenk: Die Besucher ließen den Tieren für die Winterzeit Heu, Stroh, Äpfel und Meisenknödel da. Die "Weihnachtsbäckerei" entließ die 50 Teilnehmer, die sich an Tee und Glühwein gewärmt hatten, wieder in ihre warmen Stuben nach Hause.