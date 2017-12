Vermischtes Theisseil

15.12.2017

Leichte Verletzungen hat ein 77-jähriger Weidener am Donnerstag bei einem Unfall nahe Görnitz (Gemeinde Theisseil) erlitten. Wie die Polizei mitteilt, wollte er gegen 16 Uhr mit seinem Opel in die Kreisstraße NEW 27 einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines Toyota. Dieser rutschte nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben. Der Opelfahrer wurde vom BRK ins Klinikum Weiden transportiert. Der Schaden an den Autos liegt bei 10 000 Euro.