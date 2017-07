Sport Thiersheim

27.07.2017

27.07.2017

Die Zuversicht war groß beim FC Tirschenreuth nach dem Auftaktsieg gegen Neudrossenfeld II. Doch am Donnerstag war der Neuling beim 0:3 in Thiersheim ohne Chance.

Der TSV Thiersheim knüpfte nahtlos an die starke Leistung vom 3:0-Sieg am Freitag in Selb an und nahm das Spiel sofort in die Hand. Mit sicheren Kombinationen setzten sie die Gäste unter Druck. Einen langen Abschlag von Torwart Brtva verlängerte der sehr fleißige Nedbaly mit dem Kopf und Benker überlupfte den chancenlosen FC-Keeper Schirmer zum 1:0. Der TSV spielte weiter nach vorne, während Tirschenreuth nur sporadisch vor das Tor der Heimelf kam.Mittelfeldregisseur Pollak schloss eine Kombination über Nedbaly und Benker zum 2:0 ab. Die Heimelf sprühte vor Spielfreude und stürzte die Gäste von einer Verlegenheit in die nächste. In der 20. Minute setzte Nedbaly einen Kopfball an die Latte und Benker scheiterte zum wiederholten Mal am besten FC-Spieler, Torwart Schirmer. In der 34. Minute hatte Tirschenreuth seine erste Großchance, aber Lauterbach scheiterte an Brtva. Nur zwei Minuten später drückte Nedbaly den Ball nach einem Freistoß von Schwalb mit dem Kopf zum 3:0 über die Linie. Bis zur Pause hätte Thiersheim noch zwei oder drei Treffer erzielen können.Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Der FC stand nun etwas kompakter in der Abwehr und der TSV ging in den Verwaltungsmodus über, ohne die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Die Gastgeber hatten noch Chancen, das Ergebnis höher zu schrauben. Am Ende gab es am hochverdienten Thiersheimer Sieg nichts zu rütteln. Aus einer hervorragenden TSV-Elf ragten Nothhaft, Winkler und Pollak heraus, während der FC Tirschenreuth sich bei seinem starken Torwart Schirmer bedanken konnte, dass er nicht noch schlimmer unter die Räder kam.TSV Thiersheim: Brtva, Winkler, Seidel, Nothhaft, Lorke (10. Walther), Hartbauer, Rebhan (70. Sneberger), Schwalb, Nedbaly, Pollak, Benker (67. Hudecek)FC Tirschenreuth: Schirmer, Kahrig, Trißl, Illner, Gradl, Bauer (46. Siegert), Taskiran, Lauterbach, Popp (73. Sammüller), Wagner, Hofweller (46. Oroudij)Tore: 1:0 (6.) Patrick Benker, 2:0 (15.) Sebastian Pollak, 3:0 (36.) Frantisek Nedbaly - SR: Felix Lang (TV 1895 Schweinfurt) - Zuschauer: 250