27.11.2017

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend gegen 20.45 Uhr auf der A 93 in Fahrtrichtung Weiden kurz vor der Anschlussstelle Wunsiedel ereignet. Ein Auto kam von der Straße ab und überschlug sich, ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte in das andere Fahrzeug. Der nachfolgende Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Aus bislang unbekannter Ursache war der 53 Jahre alte Fahrer eines VW Passat aus dem Landkreis Landshut mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf der Böschung überschlug sich das Fahrzeug und kam mit dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein nachfolgender 67 Jahre alter Österreicher mit Wohnsitz im Landkreis Harburg/Niedersachsen konnte mit seinem Opel Astra nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Passat zusammen.Der Passatfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Opelfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Weiden bis 0.55 Uhr komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme der Polizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Gutachter unterstützt. Der Sachschaden wird mit etwa 40.000 Euro beziffert.Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Verkehrspolizei Hof unter Telefon 09281/704-0 zu melden.