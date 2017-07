Freizeit Tiefenbach

31.07.2017

Nach drei Tagen Ausnahmezustand in Schönau hieß es am Ende der Feier zum 140-Jährigen der Feuerwehr: Vergelt's Gott und danke für drei herrliche Festtage und für viele helfende Hände.

"Ein Riesenerfolg"

Blasmusik-Hymne

-Schönau. Dieser Zeitpunkt rückte näher nach dem Festgottesdienst und dem überwältigendem Besuch bei den "Datschbacha" am Sonntagnachmittag. Vorsitzender und Festleiter Christian Stangl hatte dazu auf der Bühne Unterstützung von der Rhanerbräu-Chefin Steffie Plößl erhalten. Wieder waren die Gäste zahlreich erschienen, um am letzten Festtag mit der Jubelwehr zu feiern. Der Endspurt war da für Schirmherr, Klaus Böttner sowie Ehrenschirmherr und Bürgermeister Ludwig Prögler.Böttner bezeichnete das Gründungsfest als Riesenerfolg. Dieser Erfolg sei aber nur möglich geworden, weil alle mitgeholfen hatten. Herzlichen Dank sagte er dafür und forderte wiederholt Applaus dafür. Auch Bürgermeister Prögler würdigte die Anstrengungen und überreichte Blumen an den Schirmherrn, Festleiter Stangl, Kommandant Bittner und nicht zuletzt Martin Holler für die tatkräftige Unterstützung beim Fahrzeugkauf. Jetzt eroberte der gesamte Festausschuss die Bühne und bat die jungen Festdamen mit nach vorne. Auch ihnen galt der tosende Applaus des übervollen Festzeltes. Die Stoapfälzer Spitzbuam starteten sogleich den passenden Hit, bei dem jeder mitklatschte. Noch ein "Prosit der Gemütlichkeit", dann ging endgültig die Post ab.Die Stimmungsband schlechthin hatte vom ersten Ton an ihre Fans in der Hand. Fetziger Rock, aber auch Oldies, die keiner vergisst, hatten sie mitgebracht. Laut genug, um so manche Unterhaltung zu ersticken. Aber Worte waren ja an diesen drei Tagen genug gewechselt. Ans Schlafen dachte in Schönau so schnell keiner. Wie auch - war ja keiner mehr zu Hause.Das 140-Jährige der Feuerwehr ging mit einem fulminanten Schlusspunkt zu Ende, so wie es am Freitag mit den "Urwaldlern" begonnen hatte. Der "Böhmische Traum", von Norbert Gälle 1997 komponiert und von Siegfried Rundel arrangiert, ist für viele die Blasmusik-Hymne schlechthin.Diese Polka wird sicher vielen in Erinnerung bleiben und untrennbar mit diesem Gründungsfest verbunden bleiben: als Hymne für die Feuerwehr und für ganz Schönau.