Kultur Tiefenbach

14.08.2017

Tiefenbach/Schönsee. Traudi Siferlinger, bekannt durch die beliebte BR-Sendung "Wirtshausmusikanten", war jüngst als Filmemacherin in der Region unterwegs und hat auf einer "musikalischen Radlfahrt" lokale Musikgruppen, darunter auch die Tiefenbacher Dachbod'n-Musi, den Klöppelkreis Schönsee-Stadlern-Tiefenbach, das Kaufhaus Köck und noch ein paar andere Leute besucht. In dem geplanten Beitrag spielt die Klöppeltradition im Grenzgebiet eine große Rolle, und so war es selbstverständlich, dass Siferlinger mit ihrem vierköpfigen Aufnahmeteam bei den Klöpplerinnen in der Klöppelstube vorbeischaute.

Die Mädels der Schul-Arbeitsgruppe Klöppeln erklärten - ebenso wie die Damen des Klöppelkreises - kompetent und ohne Scheu vor laufender Kamera, was es mit der edlen Handwerkskunst auf sich hat. Ein Abstecher ins Rathaus, wo das kleine, aber feine Museum "Ehemalige Klöppelschule" zu finden ist, durfte nicht fehlen. Zu sehen ist der rund 13-minütige Beitrag, in dem auch Aufnahmen unserer schönen Landschaft gezeigt werden, am Samstag, 9. September, zwischen 17.45 und 18.30 Uhr in der Sendung "Zwischen Spessart und Karwendel" im BR-Fernsehen.