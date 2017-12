Sport Tiefenbach

05.12.2017

1

0 05.12.2017

Der Judo-Nachwuchs des SV Tiefenbach wartete zum Saisonabschluss beim Oberpfalz Top-Ten-Ranglistenturnier in Neunburg vorm Wald mit guten Ergebnissen auf. 133 Judokas aus der Oberpfalz waren in den Altersklassen FU/MU 10 und 12 in den verschiedenen Gewichtsgruppen angetreten. In der FU 10 belegte Maria Jäkel Platz zwei, Katharina Baumer Platz drei, Annika Hoffmann Platz drei Romy Siebold Platz vier. In der FU 12 wurde Franziska Mauerer Zweite. In der MU 12 belegte Maximilian Jäkel Platz eins. Bei der Top-Ten-Ehrung des Jahres 2017 kam Annalena Böhm (FU 10) aufgrund ihrer guten Platzierungen auf Rang fünf. Bild: böh