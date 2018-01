Als Schank- und Grillmeister der Feuerwehr bekannt

Vermischtes Tiefenbach

Im Kreis seiner Feuerwehrkameraden hat das Ehrenmitglied Rudi Müller seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der Jubilar, in Charlottenthal geboren, wuchs mit drei Schwestern und einem Bruder auf und besuchte in Schwarzach acht Jahre die Volksschule. Nach der Lehre zum Metzger in Schönsee verschlug es Rudi Müller in die Baubranche, wo er bis zu seinem Ruhestand bei der Firma Scharnagl beschäftigt war. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Bei den Festen des Feuerwehrvereins ist der Jubilar bestens als Schank- und Grillmeister bekannt und unabkömmlich. Zum runden Geburtstag gratulierte das Vorstandsgremium und wünschte viel Glück und Gottes Segen. Bild: kk