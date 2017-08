Dem Vorsatz für Frauentag __treu geblieben

Vermischtes Tiefenbach

10.08.2017

6

0 10.08.2017

Die Fußwallfahrt am "Großen Frauentag" nach Stadlern unter Regie der Feuerwehr jährt sich heuer zum 30. Mal. 1987 hatten die Mitglieder der Feuerwehr diese Wallfahrt initiert im Gedenken an den guten Verlauf ihrer Feier zum 110-jährigen der Feuerwehr. Am Morgen führt der Weg mit Rosenkranzgebet von der Laurentiuskirche vorbei an Hammerthal, Hüttensäge, Löwenthal, Sägmühle bis zur Tabakmühle, wo eine Rast eingelegt wird, bevor der Anstieg nach Stadlern erfolgt. Auch heuer kann die Feuerwehr ein unfallfreies und erfolgreiches Jubiläum bei bestem Wetter verbuchen: das 140-Jährige. Seinem guten Vorsatz bleibt der Verein deshalb auch nach 30 Jahren treu . Abmarsch ist am Dienstag um 7.30 Uhr bei der Laurentiuskirche.