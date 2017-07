Schönau in Feierlaune

Vermischtes Tiefenbach

19.07.2017

19.07.2017

Dieses Wochenende können sich die Schönauer auf ein dreitägiges Fest anlässlich der Gründung der Feuerwehr im Jahre 1877 freuen. Darüber hinaus wird das neue Tragkraftspritzenfahrzeug gesegnet.

-Schönau. Am Anfang der Woche haben sich die Festmädchen, die Feuerwehrfrauen und -männer zusammen mit den Ehrenmitgliedern und dem Schirmherrn Klaus Böttner mit Gattin und Ehrenschirmherrn und Bürgermeister Ludwig Prögler mit Gattin zum gemeinsamen Gruppenfoto bei herrlichem Sommerwetter getroffen.Mit dem Bieranstich um 19 Uhr startet der Fest-Freitag. Dazu werden die Festhonoratioren mit den Verantwortlichen und der Rhaner-Bierkönigin "Angelina I." auf ein erfolgreiches Gründungsfest anstoßen. Im Anschluss daran sorgen die "d'Urwaidler für einen unterhaltsamen Stimmungsabend.Am Samstag beginnt der Festauftakt um 18.30 Uhr mit dem Totengedenken an der Kriegergedenktafel bei der Ortskirche. Anschließend erfolgt der Einzug ins Festzelt. Zum Heimatabend spielen "Die Schlossberger aus Eslarn" mit bayrisch-böhmischer Musik auf. Mit dem Festsonntag gedenkt der Jubelverein in einem Festgottesdienst den verstorbenen Kameraden. Dabei wird auch um Schutz und Segen für das neue Tragkraftspritzenfahrzeug gebetet. Den Gottesdienst zelebrieren Monsignore Dr. Florian Schuller, Direktor der Katholischen Akademie in Bayern und Dr. Jan Adrian Lata. Die Vereine stellen sich hierzu um 9 Uhr zum Kirchenzug durch die Ortschaft auf. Nach dem Gottesdienst erfolgt der Rückmarsch aller Vereine und Honoratioren ins Festzelt. Der Frühschoppen und das Mittagessen wird musikalisch von der Grenzlandblaskapelle Dietersdorf umrahmt. Mit einer reichen Auswahl an Kuchen und Torten warten die Schönauer Feuerwehrdamen den Gästen am Nachmittag zum Kaffee auf. Ab 13.30 Uhr treten verschiedene Gruppen unter dem Namen "Schönauer Datschbacha" auf. Zum Festausklang am Sonntag spielen ab 19 Uhr die "Stoapfälzer Spitzbuam" auf.