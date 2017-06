Vermischtes Tiefenbach

Der Wald braucht Pflege, von Anfang an. Das war das Motto einer Informationsveranstaltung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Waldmünchen. Als Anschauungsobjekt diente ein etwa 25-jähriger Fichten-Reinbestand, der teilweise gepflanzt wurde, teils aus Naturverjüngung entstand.

Mehrere Schritte

Im Auge behalten

-Schönsee. Vorsitzender Josef Liegl und Förster Siegfried Gschmack zeigte die richtigen Schritte zur Pflege gemeinsam mit Revierförster Köbler auf. Wie in so vielen Fällen wurde dieser Wald aufgrund der schlechten Begehbarkeit und des dichten Wuchses bisher nicht gepflegt. Das Resultat sind zwar lange, aber für ihr Alter zu schlanke Bäume mit einer zu kurzen Krone."Die Krone ist der Zuwachsmotor des Baumes. Hat ein Baum keinen Platz um eine ausreichende Krone zu entwickeln, so gerät auch das Dickenwachstum ins Stocken und Sie verlieren wertvolle Jahre bis zur Ernte" so Gschmack. Am Anfang jeder Maßnahme steht die Vorbereitung. Um nicht den Überblick zu verlieren empfiehlt Förster Köbler, die Pflege in verschiedene Schritte aufzuteilen. Zuerst sollen die besonders guten und stabilen Bäume markiert werden, auf die sich der Zuwachs konzentrieren soll. In einem zweiten Schritt werden die zu entnehmenden Bäume, sogenannte Bedränger (maximal zwei je Zuwachsbaum) mit einer anderen Farbe gekennzeichnet. Nun können die markierten Bäume entnommen werden. Das Areal dazwischen sollte unbearbeitet bleiben. Dieses Vorgehen sichere ein optimales Ergebnis bei geringstem Zeit- und Arbeitsaufwand, meinen die Fachleute. Die Ausführung der Pflegemaßnahme übernahm die Firma Gmeinwieser aus Biburg mit drei Waldarbeitern. Für diesen zwei Hektar großen Bestand sind drei Wochen eingeplant. Diese erste Maßnahme werde aufgrund der wenigen verwertbaren Sortimente defizitär sein, jedoch zahle es sich auf lange Sicht durch die Zuwachssteigerung wieder aus. "Hätte man mit der Pflege bereits vor zehn Jahren begonnen, wäre es vom Aufwand nicht nur günstiger gewesen, die folgende Maßnahme hätte maschinell und mit einem positiven Erlös durchgeführt werden können", so Einsatzleiter Gmeinwieser.Den besonderen Aha-Effekt erlebten die Waldbesitzer beim Vorher-nachher-Vergleich. Anfängliche Skepsis über die Art und Weise der Vorbereitung war vom Tisch. Die Meinung, es würde viel zu stark eingegriffen, wurde bei der Besichtigung der bereits gepflegten Teile schlagartig entkräftet.Einig waren sich am Ende alle Teilnehmer, dass der Wald Pflege braucht. Je früher man damit beginnt, desto besser kann sich der Bestand entwickeln. Vorsitzender Liegl lud alle ein, diesen Bestand regelmäßig zu besuchen, um sich von den Veränderungen zu überzeugen.