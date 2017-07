Zwei starke Zugpferde gehen

Vermischtes Tiefenbach

30.07.2017

4

0 30.07.2017

Große Veränderungen kommen auf die Schule in Tiefenbach zu. Die letzte Mittelschulklasse verließ zum Schuljahresende die Bühne und zwei starke "Zugpferde", sprich Lehrkräfte, gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Zum einen Schulleiterin Melitta Bittner und der seit über 36 Jahren in Tiefenbach tätige Lehrer Franz Liebl.

"Besondere Schule"

"Große Leistung"

Zur Abschlussfeier begrüßte die stellvertretende Rektorin Bernadette Unverzart zahlreiche Ehrengäste. Neben Schulamtsdirektor Karl Utz und seiner ehemaligen Kollegin Gerda Bräuer wohnten die Bürgermeister Ludwig Prögler Tiefenbach, Helmut Heumann Treffelstein und Markus Ackermann aus Waldmünchen der Feier bei.Zu Pfarrer Albert Hölzl gesellte sich sein Kollege und Vorgänger im Amt Pfarrer Georg Bäuml und aus Tschechien war Petr Liska von der Partnerschule Stênovice angereist. Zu den ehemaligen Schulleitern Anton Münch und Johann Strasser konnte Frau Unverzart einige ehemalige Lehrkräfte der Schule willkommen heißen.Schulleiterin Melitta Bittner entließ ihren langjährigen, geschätzten Kollegen Franz Liebl in den Ruhestand. Sie wies ihn als geschätzten und loyalen Kollegen aus, der das Gesicht dieser Schule wesentlich geprägt hat. Viele Spuren habe er durch seine Kompetenz und sein großes Engagement hinterlassen. Erst letztes Jahr habe Liebl sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern können und unvergessen ist sein Einsatz für die Schulpartnerschaft mit Stênovice. Als einer der Gründerväter zusammen mit Klaus Rückerl habe er diese internationale Freundschaft immer mit Leben erfüllt und gepflegt.Franz Liebl sprach von einer ganz besonderen Schule hier in Tiefenbach, weil halt alles passt. Das kollegiale Lehrerkollegium, die netten Sekretärinnen, das einmalige Hausmeisterteam Vogl, der wohlgesonnene Elternbeirat und eine Partnerschaft mit dem tschechischen Stênovice, die einmalig und wertvoll ist. Franz Liebl wurde 1952 in Oberviechtach geboren, er besuchte die Grundschule in Stadlern, das Gymnasium in Weiden mit Abitur und war im Einsatz in Schönsee, Thanstein, Winklarn und seit 1981 an der Schule Tiefenbach.Schulamtsdirektor Karl Utz hielt der ausscheidenden Schulleiterin die gebührende Laudatio. Er begann mit einem deutschen Sprichwort: "Wo deine Gaben liegen, da liegen deine Aufgaben". Mit Gaben sei diese Pädagogin reich gesegnet. Als Schulleiterin war sie nicht nur engagierte Lehrkraft, denn zusätzlich galt es Mitarbeiter zu führen mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen und Empathie. Ihr sei der Spagat zwischen Vorgesetztem und Kollegen sehr gelungen. Die authentische Lehr- und Schulleiterpersönlichkeit habe mit großer Verantwortung und Begeisterungsfähigkeit hohen Respekt am Schulamt und in der Öffentlichkeit erworben. Ihr mitreißendes Lachen wird die Schule vermissen. Melitta Bittner wurde 1952 in Regensburg geboren. 1973 Abitur im von-Müller-Gymnasium, 1976 Studium Lehramt, Lehramtsanwärterin an der Volksschule Teunz, 2001 Leiterin der Grundschule Trausnitz, 2008 Schulleitung Grundschule Kemnath bei Fuhrn und Schwarzhofen, seit 2011 Schulleiterin Grund- und Mittelschule Tiefenbach/Treffelstein. Ihr Beruf sei ihr Berufung gewesen und dies sei etwa in ihrem großen Improvisationstalent deutlich geworden, so Bürgermeister Ludwig Prögler. Herzlichen Dank sagte er für die große Leistung, die sie an der Schule in Tiefenbach erbracht hat. Franz Liebl habe sich bis zum letzten Arbeitstag für Schule und Kinder eingesetzt. 36 Jahre sind ein halbes Leben, die er an der Schule in Tiefenbach verbracht und Spuren hinterlassen habe.