Blicke in Nachbars Garten

Freizeit Tirschenreuth

19.06.2017

9

0 19.06.2017

Neugierige Besucher sind nicht immer willkommen im Privatbereich. Am Sonntag ist das ganz anders. Der "Tag der offenen Gartentür" lockt diesmal vornehmlich in den westlichen Teil des Landkreises. Sogar ein Schlosspark ist dabei.

Öffentliche Parkplätze und Fußwege zu den Gärten nutzen Problematisch könnte sich die Park- Situation am Sonntag entwickeln. Deshalb bittet der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege die Besucher um etwas Disziplin und die Bereitschaft zu kleineren Fußmärschen. Die Zufahrt zu den Gärten "Hinter dem Kloster" über die Bürgermeister-Zetlmeisl-Straße von Eisersdorf her ist wegen der schmalen Straße, fehlendem Seitenstreifen und mangelnder Wendemöglichkeit nicht erwünscht. Eingeschränkt oder mit Parkverbot belegt ist die Zufahrt von der Wunsiedler Straße über die Bürgermeister-Högl-Straße wegen der Nutzung durch die Besucher des Altenheimes. Empfohlen wird, die öffentlichen Parkplätze bei den Schulen und am Ärztehaus beim Seeleitenpark zu nutzen. Von dort aus ist der Weg zu den Gärten ausgeschildert. Gerade der Gang über den "Langen Steg" bietet ein zusätzliches Naturerlebnis. Beim Vereinsgarten des OGV Kemnath empfiehlt sich das Parken im Bereich des Besucherparkplatzes Milchhof Kemnath. In Weha ist die Zufahrt nur von Kastl her möglich; Parken entlang der Zufahrt (Vorsicht beim Überqueren des Bahnübergangs) und im Ortsbereich. Im Wolframshof ist es am besten, bereits im Bereich des Sportgeländes zu parken und den kurzen Weg zum Schloß und zum Garten Kukla zu nehmen. In Kemnath stehen die öffentlichen Toiletten am Ärztehaus und beim Eisweiher zur Verfügung, in Wolframshof stellt der Kulturtreff Kastl einen Toilettenwagen bereit.

Anders als öffentliche Grünanlagen, die jederzeit zu besichtigen sind, blühen Privatgärten oft im Verborgenen hinter Zäunen und Hecken. Der "Tag der offenen Gartentür" am Sonntag, 25. Juni, bietet von 10 bis 17 Uhr eine wunderbare Gelegenheit für Gartenfreunde und solche, die es noch werden wollen, Anregungen in praxiserprobten Gärten zu holen.Der rege Ideen- und Erfahrungsaustausch zwischen Besuchern und Gartenbesitzern steht im Mittelpunkt und macht den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus. Die Auswahl spiegelt ein breites Spektrum der Gartenkultur im Landkreis wieder. Private Gartenbesitzer öffnen ihre Türen und laden zur Besichtigung der individuell gestalteten Paradiese ein. Ein Schwerpunkt liegt diesmal in Kemnath. Mit dabei ist der offene Wohngarten von Christine Bauer und Jürgen Brunner direkt am "phantastischen Karpfenweg" (Hinter dem Kloster 2). Katharina und Florian Hage (Hinter dem Kloster 8) laden in ihren großzügigen Familiengarten ein. Claudia und Klaus Meyer (Paul-Zeidler-Straße 8) sind ebenso Gastgeber in ihrem Wohngarten. Am südlichen Stadtrand erwartet der Obst- und Gartenbauverein Kemnath die Besucher auf dem eigenen Gelände und sorgt auch für Verpflegung mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem.Nicht weit von Kemnath entfernt öffnen vier weitere Familien ihre Gartentore. Der zentral in Wolframshof gelegene Schlosspark mit seinem alten Baumbestand ist eine besondere Attraktion. Auf dem Gelände der Familie Obermeier (München) bietet der Kulturtreff Kastl öfter stimmungsvolle Veranstaltungen an und übernimmt auch am Sonntag die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Ebenfalls in Wolframshof, Hausnummer 9, warten Maria und Rudolf Kukla auf Gäste in ihrem Garten, der abwechslungsreichen Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen bietet.Im Kastler Ortsteil Weha, Hausnummer17, lockt der Wohn- und Gemüsegarten von Christl und Karl Schraml Interessenten an. Nebenan zeigen Andrea und Josef Zeitler (Hausnummer 16), wie sie auf ihrem Bauernhof den Gemüseanbau auf Strohballen pflegen.Wie immer beim "Tag der offenen Gartentür" sind auch der Kreislehrgarten Mitterteich und die Umweltstation Waldsassen dabei. Dort ist auch für eine Bewirtung der Besucher gesorgt.