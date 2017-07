Freizeit Tirschenreuth

31.07.2017

31.07.2017

Tirschenreuth/Kemnath. Plauen wird als die Stadt der Spitze bezeichnet, jenem kunstvoll gewebten Textilwerk, das heute noch viele fasziniert. Der Tourismusverband wirbt mit dem Slogan "Plauen ist Spitze". Die größte Stadt der Ferienregion Vogtland liegt im Tal der Weißen Elster und ist eingebettet in eine malerische Hügellandschaft. Davon konnten sich die Teilnehmer des Sonnenzuges der Caritas überzeugen.

Nach der Abfahrt der sechs behinderungsgerechten Reisebusse mit den Teilnehmern aus Weiden, Amberg, den Landkreisen Schwandorf und Amberg-Sulzbach ging es nach Norden. An der Raststätte Mitterteich stiegen die Teilnehmer aus dem Landkreis Tirschenreuth zu. In Sachsen gibt es mehrere angestaute Seen, einer davon ist die Talsperre Pöhl. Zwei Fahrgastschiffe nahmen die Gäste mit auf eine einstündige Rundfahrt; an Bord gab es Frühstück und Kaffee - eine richtig gute Einstimmung auf den Tag. Viele Campingplätze, ein großer Hochseilgarten, Liegewiesen und Strandbäder zeugten von dem großen Freizeitangebot dieser Gegend. Auf der Fahrt durch die Stadt Plauen erhielten die Teilnehmer schon einen guten Eindruck von der Lebendigkeit und dem Flair. Im Dachrestaurant beim Mittagessen bot sich ein schöner Blick auf das historische Ensemble der Altstadt. Diesen Eindruck verstärkte am Nachmittag noch einen Spaziergang rund um Rathaus, Altmarkt, Lutherkirche, "Wende-Denkmal" und Stadttheater.Traditioneller Höhepunkt des Sonnenzuges war der Gottesdienst, der in der katholischen Herz-Jesu-Kirche mit Pfarrer Alfons Forster gefeiert wurde. Der Geschäftsführer des Caritas-Kreisverbandes Weiden-Neustadt/WN, Bernhard Uhl, dankte allen Helfern und Betreuern, nicht zuletzt den Spendern und Gönnern, die durch ihre Zuwendungen den Sonnenzug erst möglich machten.