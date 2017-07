Freizeit Tirschenreuth

28.07.2017

2

0 28.07.2017

"Der Deckel beim Kugelgrill ist nicht dafür gedacht, den Regen abzuhalten!" Drei Dinge haben Markus Brunner, Thomas Haberkorn, Karsten Heßing und Claus Bitterer, gemeinsam. Sie kochen, grillen und essen gerne. Aus dem Freundeskreis ist der Verein "Stiftlandgriller" entstanden.

Ein Niedersachse

3-2-1-Methode

Billig wird nie Delikatesse

"Zupfte Sau in Semmel" Die "Stiftlandgriller" nutzen für ihre Spezialitäten eine Mischung aus der amerikanischen Barbecue- und der Grillszene, wie sie hierzulande Usus ist. "Alles was man mit dem Ofen machen kann, kann man auch mit der Kugel machen, sogar Kuchen", wissen sie. Daraus machen sie kein Geheimnis. Sie komplettieren gerade ihre Internetpräsenz in der Weise, dass sie dort ihre Rezepte und die entsprechenden Techniken veröffentlichen. Der erste Kugelgrill müsse kein teurer sein. Wichtiger sei, dass man weiß, wie er bedient wird. Lieber weniger ins Gerät investieren, dafür mehr in das was man darauflegt", empfehlen sie. Die "Stiftlandgriller" arbeiten nach der amerikanischen Low und Slow-Methode bei 110 Grad Celsius. Da müsse man sich Zeit nehmen und könne richtig entschleunigen. Das gelte auch für ihren fahrbaren Barbecuesmoker der Größe 3XL, mit dem sie anreisen, wenn sie auf Veranstaltungen die besten Pulled-Pork-Burger oder auf Oberpfälzisch, "a zupfte Sau in da Semmel", an die Leute bringen. In Deutschland sei es so, "dass die meisten schon gegessen haben, bevor die Kohle richtig durchgeglüht ist." (tr)

Heute machen wir den besten Pulled-Pork-Burger zwischen Prag und Paris. Die "Stiftlandgriller"

Gut 40 Mitglieder aus Tirschenreuth, Waldsassen, Mitterteich, Erbendorf und Wurz gehören bisher dazu, darunter auch der Tirschenreuther Rathauschef, Franz Stahl. Die Idee dazu hatte Markus Brunner vor ziemlich genau einem Jahr. Alles fing damals mit einem Kugelgrill an, den der leidenschaftliche Hobbykoch beim Discounter erstanden hatte. "Zu der Zeit war ich noch Flachgriller', wie die meisten, und wusste gar nicht recht, was es mit der Haube darauf auf sich hat, lacht der 40-jährige Fachangestellte einer Krankenkasse. Aber irgendeinen Sinn musste das Ding doch haben? Recherchen im Internet, vor allem auf einem Videoportal, brachten ihn schnell weiter. "Etwa 50 Filme aus der Grill- und Barbecue-Szene, habe ich mir angesehen und dann war es um mich geschehen", stellt er fest.Sein Stellvertreter, der 43-jährige Rettungsassistent beim BRK Tirschenreuth, Thomas Haberkorn kocht ebenfalls von Haus aus gerne und gehört schon lange zu Brunners Freundeskreis. Auch er war einst bekennender "Flachgriller". Kassier ist der 45-jährige Karsten Heßing, "ein Niedersachse", wie er betont.2013 kam er mit der Behördenverlagerung des Amtes für ländliche Entwicklung von Regensburg nach Tirschenreuth. Mittlerweile fühlt er sich hier wohl und hat sich ein Haus gekauft. "Die zwei Wahnsinnigen", und dabei schaut er auf die Vorsitzenden, habe ich beim Kegeln kennengelernt", erzählt der gelernte Koch, der sagt, "ich habe den Beruf nicht gelernt weil ich gerne koche, sondern weil ich gerne gut esse.Claus Bitterer ist der Schriftführer, 45 Jahre alt und arbeitet in Bärnau als Dreher. Auch er gehörte schon lange zum Freundeskreis und kam so zum Verein und in den Vorstand. Das erste Pulled-Pork haben die "Stiftlandgriller" im vergangenen Jahr an Karfreitag, langsam mit moderater Temperatur, 18 Stunden lang auf dem Kugelgrill gegart - als sie wussten, was der Deckel darauf für einen Zweck erfüllt. Karsamstag haben sie die Delikatesse zu Mittag genossen. Ausschlaggebend dabei wäre die zu erreichende Ziel-Kern-Temperatur von 92 Grad Celsius. Je nach Größe könne das 16 bis 20 Stunden dauern. "Heute machen wir den besten Pulled-Pork-Burger zwischen Prag und Paris", sagen sie selbstbewusst. Das Fleisch für die Delikatessen liefern wenige ausgesuchte Metzgereien ihres Vertrauens. Für die geeigneten Semmeln (Burger-Buns) sorgt eine Tirschenreuther Familienbäckerei, Krautsalat und Sauce machen die "Stiftlandgriller" selbst.Auch die Ribs, die sie nach der 3-2-1-Methode fertigen seien äußerst beliebt. Dabei liegen die Rippchen drei Stunden am Grill und werden geräuchert, danach dämpfen sie dort zwei Sunden und werden dann noch eine Stunde glasiert. Seinen ersten großen Auftritt hatte der Verein beim Tirschenreuther Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr. Er beschloss, "wir machen 700 Burger in zwei Tagen." Karsten Heßing rechnete aus, "wir brauchen 80 Kilo Schweinenacken, 40 Kilo Kraut, 700 Burger-Buds und jede Menge Soße." Eine logistische Herausforderung, die sie mit 14 Leuten meisterten."Es gibt Leute, die kaufen sich für 500 Euro oder mehr einen Profi-Kugelgrill der besten Hersteller und schmeißen da das 79-Cent-Grillfleisch aus dem Supermarkt darauf. Das funktioniert nicht." Die "Stiftlandgriller" legen großen Wert auf Regionalität, wollen genau wissen, wo ihre Grundprodukte herkommen, schauen auch genauestens auf den Tierschutz und sind immer zur Besichtigung vor Ort. Die Erzeuger, die als Familienunternehmen agieren, stehen dabei ganz oben auf der Liste, "weil die erfahrungsgemäß auch wirklich hinter dem Produkt stehen."So stehen eine Bäckerei, ein Straußenzüchter, diverse Metzgereien und viele andere Erzeuger auf ihrer Bezugsliste. Auch die Salatzutaten kaufen sie nicht irgendwo, sondern suchen sie im Gemüsehof aus, "denn ein gutes Ergebnis setzt gute Zutaten voraus, das Billig-Steakfleisch kann niemals Delikatesse werden, egal auf welchen Grill man es legt." Diese Kultur zu fördern und weiterzuverbreiten ist das Ziel der ""Stiftlandgriller"" neben der Tatsache, dass grillen und tüfteln einfach Spaß machen.___Weitere Informationen: