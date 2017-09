Freizeit Tirschenreuth

20.09.2017

2

0 20.09.2017

Der Kreisjugendring fordert die jungen Wähler auf, am Sonntag, 24. September, zur Bundestagswahl zu gehen. Gesellschaftliche Beteiligung, bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation sollten für junge Menschen selbstverständlich sein.

"Unsere demokratische Staatsform bietet dazu viele Möglichkeiten, auch für junge Menschen. Und es gibt regelmäßige freie und geheime Wahlen: Jeder Bürger kann wählen, wen er möchte", betont der Kreisjugendring in einer Pressemitteilung.Mit verschiedenen Aktionen, wie der Ausstellung zur Bundestagswahl und den dazugehörigen Info-Gesprächen bei Jugendtreffs, mit der Podiumsdiskussion mit dem bekannten Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt und dem Leitenden Redakteur von Oberpfalz-Medien Clemens Fütterer, der Berlinfahrt mit dem Besuch des Bundestags und dem Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises sowie vielen Informationen und Links auf den Webseiten des Kreisjugendrings, sollen die jungen Leute ermutigt werden, ihre Stimme abzugeben.Bei Bundestagswahlen haben sich zuletzt die Wahlberechtigten unter 30 Jahren weniger stark beteiligt als die älteren. Daher spricht Jürgen Preisinger, Vorsitzender des Kreisjugendrings, gerade die Erstwähler direkt an und fordert von ihnen, sich über die Themen zu informieren und auf jeden Fall zur Wahl zu gehen."Mitreden und mitmischen über die Themen, die gerade die junge Generation betrifft. Überlasst eure Lebensgestaltung in der Zukunft nicht den älteren Bürgern, sondern bestimmt selbst mit. Wahlen sind ein Kernpunkt demokratischer Mitbestimmung", appelliert Preisinger an die jüngeren Mitbürger.___Weitere Informationen: