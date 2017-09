Freizeit Tirschenreuth

15.09.2017

Die Kreismusikschule ist eine Institution. Über 1000 Schüler lassen sich dort an Instrumenten oder an der Stimme ausbilden. Der neue Leiter, Tobias Böhm, hat alle Hände voll zu tun, um diese Stunden zu koordinieren.

Genau 1064 Schüler sind es diesmal. Im vergangenen Jahr waren es noch 1111 Schüler an der Einrichtung. Um die Details der Stunden abzustimmen, lud die Schule zur großen Lehrersitzung ein. Landrat Wolfgang Lippert betonte in seiner Begrüßungsrede, dass er die Arbeit der Lehrkräfte sehr schätze und dass der Landkreis stolz auf die Kreismusikschule sei. Die zahlreichen Konzerte, Umrahmungen und öffentliche Auftritte, an denen die Schüler mitwirkten, seien eine große Bereicherung für Veranstalter und Besucher.In den Ruhestand verabschiedeten der Landkreischef und der neue Musikschulleiter Tobias Böhm Veronika Schneider. Böhm würdigte die Akkordeonpädagogin als zuverlässige und geschätzte Kollegin. Besonderer Dank galt auch der Arbeit des Fördervereins MUT. Als Beispiel nannte Böhm die Stipendien, die der Förderverein an Schüler der Kreismusikschule, die ein Studium mit Schwerpunkt Musik beginnen. vergibt.