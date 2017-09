Freizeit Tirschenreuth

20.09.2017

3

0 20.09.2017

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth nimmt am Wochenende an der großen Gartenausstellung in Tachau (Tachov) teil. Die Regionalausstellung des Partnerkreisverbands Tachau mit viel Obst- und Gemüse findet vom 22. bis 25. September in der historischen Reithalle Svetce/Heiligen bei Tachau statt.

Die Stiftländer bringen sich heuer mehr in die Ausstellung ein, weil die Tschechen 60-jähriges Bestehen ihres Verbands feiern. Die Obst- und Gartenbauvereine Bärnau, Plößberg und Tirschenreuth beteiligen sich mit unterschiedlichen Themen, wie Obst- und Gemüsevielfalt aus den Gärten der Mitglieder oder der Vorstellung eines großen Kürbissortimentes. Jugendaktionen planen die Gartenbauvereine Großkonreuth (Kürbisschnitzen) und Mitterteich (Obstpressen).Die Kreisfachberatung für Gartenkultur ist mit einer Obstschau präsent und stellt ihre Arbeit vor. Ergänzt wird das Angebot mit einer großen Chilischau der Gärtnerei Förth aus Neusorg sowie einer Tomaten- und Kartoffelausstellung des Hollfelders Sven Meißner. Die Eröffnung der Ausstellung ist am Freitag, 22. September, um 10 Uhr. Die Ausstellung kann bis Montag, 25. September, 15 Uhr, besucht werden.