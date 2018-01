Freizeit Tirschenreuth

23.01.2018

Welche kulinarischen Genüsse und unnachahmlichen Spezialitäten der Freistaat zu bieten hat, können derzeit die Besucher der Internationalen Grünen Woche in Berlin entdecken. Mit dabei sind auch Aussteller aus dem Stiftland.

Berlin/Tirschenreuth. Für viele Besucher ist die fast 2400 Quadratmeter große Bayern-Halle unter dem Funkturm längst einer der Hauptanziehungspunkte der weltgrößten Ernährungsmesse. Im weiß-blauen Getümmel finden sich auch Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen aus Waldsassen und die Ferienregion Stiftland. Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner schaute auf seinem Messerundgang beim Traditionsunternehmen aus dem Stiftland vorbei und rührte kräftig die Werbetrommel für die Erfrischungsgetränke aus der Oberpfalz. Er freute sich, dass sich auch das Stiftland mit seiner einzigartigen Kulturlandschaft vor Ort präsentiert. Die Grüne Woche, die noch bis 28. Januar, geöffnet hat, ist laut Brunner eine ideale Gelegenheit, um tausende Besucher für die kulinarischen und touristischen Highlights in Bayern zu begeistern. "Wir wollen die Urlaubsgäste auf den Geschmack und den Absatz unserer Produkte voranbringen", so der Minister. Dafür sorgen heuer rund 40 Schmankerl- und Spezialitätenhersteller aus allen Regionen Bayerns sowie 15 regionale Tourismusverbände und Anbietergemeinschaften von "Urlaub auf dem Bauernhof". 50 Musik- und Trachtengruppen mit mehr als 1000 Mitwirkenden zeigen rund um die Uhr, wie im Süden Deutschlands musiziert, getanzt und gefeiert wird. Und im zünftigen bayerischen Biergarten gibt's nicht nur Essen und Trinken satt, sondern darüber hinaus pure bayerische Lebenslust zu erleben. "Wir feiern Bayern" heißt deshalb folgerichtig das Motto in der Bayernhalle, passend zum 100-jährigen Jubiläum des Freistaats.