Freizeit Tirschenreuth

28.08.2017

4

0 28.08.2017

Für den Ausflug vom 14. bis 17. September 2017 ins Ötztal in Tirol hat der Seniorenbeauftragte der Stadt Tirschenreuth, Konrad Zant, einige Absagen erhalten. Schnellentschlossene sollten sich umgehend unter Telefon 09631/600 248 melden. Ein besonderes Highlight ist, dass die Falkenberger Zoigl-Musik dabei ist. Abfahrt nach Sölden ist am Donnerstag um 8 Uhr bei der Eska. Nach dem Einchecken im Hotel ist eine Fahrt zum Ötztaler Gletscher Rettenbach- und Tiefenbachferner mit Einkehr in der Kulthütte "Hühnersteign" geplant. Am Freitag wird mit der Gaiskogelbahn zu den Ötztaler Bergen gefahren, tags drauf die Tirol-Therme besucht. Bergwanderungen gibt es nach Bedarf. Auf der Heimreise am Sonntag werden noch die Eiswelten in Innsbruck besucht, die Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Der Preis beträgt im Doppelzimmer 300 Euro pro Person, das Einzelzimmer kostet 350 Euro. Darin enthalten sind die Fahrtkosten mit Eintritten und Bergbahnen.