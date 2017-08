Freizeit Tirschenreuth

17.08.2017

17

0 17.08.201717

Die Beherbergungsbetriebe im Landkreis sind derzeit so gut ausgelastet wie selten. Vielerorts geht gar nichts mehr. Die Urlauber haben gute Gründe, ihre schönsten Tage des Jahres ausgerechnet im Stiftland zu verbringen. Und die liegen nicht nur beim guten Essen und der schönen Landschaft.

Alles relativ billig

Erstmals auf Bauernhof

Hochsaison im Tourismus Derzeit ist im Tourismus Hochsaison im Landkreis Tirschenreuth. "Über Arbeit können wir nicht klagen, zumal wir schon in den Vorbereitungen für die neue Saison stecken", so Stephanie Wenisch, Leiterin des Tourismuszentrums Oberpfälzer Wald am Landratsamt. Der totale Renner sei wieder der Urlaub auf dem Bauernhof. Da gebe es kaum noch freie Betten. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Monate fort. 160 273 Übernachtungen meldeten die Beherbergungsbetriebe im Landkreis Tirschenreuth von Januar bis Ende Juni 2017 an das Landesamt für Statistik. Das sind 20 233 Übernachtungen mehr als im ersten Halbjahr 2016. Auch die Gästezahl im Kreis Tirschenreuth zeigt nach oben. Bis Ende Juni zog es 50 642 Übernachtungsgäste hierher, und damit 7105 mehr als vor einem Jahr.



Restaurants, Läden und Dienstleistungen profitieren bereits von Tagestouristen, Geld in die Kassen der Hoteliers und Vermieter bringen jedoch vor allem die Übernachtungen. 160 273 Übernachtungen waren es im ersten Halbjahr, das sind 20 233 mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Bei geschätzten durchschnittlichen 70 Euro Umsatz pro Übernachtung macht das 1 416 000 Euro mehr Umsatz für die Anbieter. Dabei entfielen 17 039 Übernachtungen auf den Januar, 17 237 auf den Februar und 21 220 auf den März. Im April kamen 31 555 hinzu, im Mai 36 071 und im Juni 37 151.



In den Kreis Tirschenreuth reisten von Januar bis Ende Juni 47 386 Übernachtungsgäste aus Deutschland, weitere 3 256 kamen aus dem Ausland (Vorjahr 2 476). Die Auslandsgäste buchten insgesamt 13 936 Nächte (Vorjahr 9 705 Nächte). Die deutschen Gäste übernachteten 146 337 Mal (Vorjahr 130 335 Mal. Unterschiedlich lang ist auch die Verweildauer. Während ausländische Gäste im Schnitt 4,3 Tage (Bayernwert 2,0) blieben, wurden für deutsche Gäste 3,1 Tage errechnet (Bayernwert 2,7).

Nach einem dreiwöchigen Camping-Urlaub an der Costa Brava in Spanien haben sich Lisa und Peter Klatte aus Marburg noch für drei Wochen auf dem Campingplatz auf dem Freizeithugl in Großbüchlberg eingemietet. "Nicht zum ersten Mal", wie beide verraten. Die Klattes sind mittlerweile schon zum 20. Male hier - und das seit Oktober 2012. "Der "wunderschön angelegte Campingplatz mit der tollen Aussicht" begeistert sie. Zudem sei alles sehr sauber, und die Besitzer seien absolut nett. Was die Klattes ebenfalls sehr schätzen: "Der Pool dort hat immer um die 36 Grad Wassertemperatur." Auf dem Programm stehen Wanderungen im Oberpfälzer Wald, im Fichtelgebirge (unter anderem zur Luisenburg und auf die Kösseine) sowie Ausflugsfahrten zu Orten wie Marienbad.Lisa Klatte stammt zudem aus Marktredwitz und kann so den Urlaub auch gut mit Verwandtenbesuchen kombinieren. Weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil: "Hier ist alles relativ billig, sowohl die Getränke als auch das Essen, das aber dennoch hervorragend schmeckt."Gleich zu Fünft sind die Knoopes aus dem niederländischen Rotterdam zum Heindlhof nach Poxdorf (Markt Neualbenreuth) angereist. Da sind die Eheleute Michel und Jenny, die beiden Kinder Catharina und Morah sowie Schwiegermutter Kamfong. Acht Tage Urlaub haben sie über das Internet gebucht und fühlen sich hier rundum wohl. Rund 700 Kilometer sind es von Rotterdam bis nach Poxdorf. Michel schwärmt: "Hier ist es einfach wunderschön. Die Berge, die Natur und die saubere Luft ..." Erfreut zeigt er sich über die freundlichen Menschen, die hier in der Region wohnen. Poxdorf sei für sie zudem sehr zentral, denn sie planen Ausflüge nach Regensburg, München und Prag. Begeistert sind die Knoopes davon, dass es auf dem Heindlhof auch einen Pool und einen Wellnessbereich gibt. Die Preise seien im Vergleich zu den Niederlanden in etwa gleich, das Essen in den Lokalen jedoch billiger als zu Hause.Martha und Franz Müller aus München waren schon acht bis zehn Mal auf dem Urlauberhof in Poxdorf und geraten fast ins Schwärmen. "Es ist einfach wunderbar hier, alles ist sehr angenehm." Vor allem das Frühstücksbüfett hat es ihnen angetan. Daheim machen sie nach eigener Auskunft viel Werbung für die Region. Franz Müller: "Wenn ich nur an die vielen Möglichkeiten zu Rundfahrten denke ..." Toll kommt bei ihnen der Salzwasserpool im Heindlhof an. Ein weiteres Plus seien das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hier, "ganz im Gegensatz zu den Raubritterpreisen in München". Ihre Urlaube in Poxdorf nutzten die Müllers auch dazu, Verwandte zu besuchen, denn Martha stammt aus Zirkenreuth (Gemeinde Leonberg).Bereits zum dritten Mal sind die Gilles, das sind Christian, Sabrina und die zweieinhalbjährige Tochter Ida, aus dem hessischen Rodgau auf dem benachbarten Dienerhof in Poxdorf. Früher machten die Gilles oft Urlaub in Furth im Wald. Weil sie dort schon alles kennen, suchten sie was Neues und stießen durch Zufall auf die Unterkunft im Stiftland. Zwei Wochen bleiben sie hier, schauen sich die tolle Landschaft und die schöne Region an. Das Freibad in Waldsassen ("einfach wunderschön") und das Aquaforum in Franzensbad haben sie auch schon besucht. Früher seien sie oft nach Mallorca geflogen, doch seit zehn Jahren machten sie nur noch im eigenen Land Urlaub. Die Preise hier seien sehr angenehm, ein Familienurlaub deshalb sehr erschwinglich. Beide wollen "auf jeden Fall wiederkommen". Mit dem Dialekt hat Christian übrigens keine Probleme, "ich versteh jeden. Da gibt es wesentlich schwieriger zu verstehende Dialekte in Deutschland", behauptet er.Eine Woche Urlaub auf dem Döllingerhof in Querenbach (Stadt Waldsassen) haben Jan und Anika Funke aus Friedrichshain (Brandenburg) über das Internet gebucht. Tochter Elli ist in Tiere vernarrt, deshalb musste es erstmals "Urlaub auf dem Bauernhof" sein. Vier Stunden dauerte die Anreise nach Querenbach. Neben der Erholung wollen die Funkes "viel mit dem Rad machen" (mit der Tochter im Fahrradanhänger) und Tieren zuschauen. Früher machte das Paar meist Urlaub an der Ostsee oder an der Mecklenburgischen Seenplatte oder auch schon mal am Bodensee. Was die Preise anbelangt, die seien in Brandenburg ähnlich, bekunden beide.