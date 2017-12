Kultur Tirschenreuth

27.12.2017

Ballett, Filmmusik und ein spannender Abend zum Rätselraten: Das Kulturprogramm der Stadt Tirschenreuth für das erste Halbjahr 2018 ist vielseitig. Soweit nicht anders angegeben finden alle Veranstaltungen im Kultur- und Veranstaltungszentrum Kettelerhaus (Äußere Regensburger Straße 44) in Tirschenreuth statt.

Neujahrskonzert "Magic Movie Moments": Hofer Symphoniker mit Dirigent Hannes Ferrand sowie Carry Sass (Gesang und Moderation) am Sonntag, 7. Januar (19.30 Uhr): Als die Hofer Symphoniker vor fünf Jahren erstmals mitreißende Klänge aus beliebten Blockbuster-Filmen vorstellten, war eines sicher: Einmal ist nicht genug.So widmen sich die Hofer Symphoniker gemeinsam mit Carry Sass abermals der packenden musikalischen Welt der Filmmusik. Es werden unter anderem Ohrwürmer aus "Skyfall", "Forrest Gump" und "Star Wars" erklingen.Romeo und Julia "Wohl wahr, ich rede von Träumen ...": Ballett von Sergei Prokofjew im Theater Hof am Samstag, 24. Februar (19.30 Uhr): Die vermutlich berühmteste Liebesgeschichte der Welt erzählt als Ballett von Sergei Prokojew: Musikalisch reich, rhythmisch und tänzerisch herausfordernd. Hierzu fährt ein Bus zum Theater nach Hof."Komödie am Altstadtmarkt" spielt Kriminalkomödie "Die toten Augen von London" nach dem Stück von Edgar Wallace am Freitag, 20. April (19.30 Uhr): Die Inszenierung ist gespickt mit schnellen Schnitten, jeder Menge Orts- und Rollenwechsel und Slapstickeinlagen, die das Publikum bestens unterhalten. Zwischen Mörder- und Rätselraten kommen hier auch Fans der Bühnenunterhaltung auf ihre Kosten.Muttertagskonzert der Musikschule des Landkreis Tirschenreuth am Freitag, 11. Mai (19.30 Uhr) : Der Eintritt dazu ist frei. Spenden gehen an den Förderverein "MUT".___Karten gibt es bei den Tourist-Infostellen in Tirschenreuth, Mitterteich und Waldsassen, oder in der Regionalbibliothek Weiden (Telefon: 0961/3903013).