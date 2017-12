Combo, Chor und Big-Band-Sound

Kultur Tirschenreuth

26.12.2017

Klare Stimmen sorgen für ein fröhliches Weihnachtskonzert. Junge Musiker überzeugen mit versierten Interpretationen. Und auch das Rentier mit der roten Nase fehlt nicht.

Kurz vor Heiligabend strömten erwartungsfrohe Gäste ins Kettelerhaus. Wie jedes Jahr war das Weihnachtskonzert des Stiftland-Gymnasiums ein Besuchermagnet, das den Saal komplett füllte. Den Beginn bestritt der Unterstufenchor des Gymnasiums mit "Ich will dem Knäblein schenken", "Ich steh an deiner Krippen hier" und "The little Drummer Boy". Diese Weisen waren sehr phantasievoll in ein Weihnachtsspiel um den Gedanken des Schenkens eingebettet.Wie schon öfter in der Vergangenheit erwies sich dieser Block als eines der Highlights im Konzert. Die jüngsten Sängerinnen boten sehr überzeugend die Geschichte dar und bestachen durch klare Stimmgebung, saubere Intonation sowie schöne Artikulation der Gesangspartien. Unterstützt wurden sie dabei von Julia Kick (8b) und Laura Drechsler (9d) an der Querflöte sowie Susanne Pröls (Q12) am Klavier. Die Sätze hatte wie schon des Öfteren Klaus Heinrich, der Schwiegervater der Chorleiterin Stefanie Heinrich, passgenau arrangiert. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Georg Hecht folgte ein Kammermusikblock. Darin zeigten Jennifer Bäumler (9e) mit feiner Gesangsstimme sowie Magdalena Meier (9e) mit liebevoller Begleitung am Klavier ihr Können bei "All of the stars".Theresa Bäuml (Q11) steuerte auf der sehr versiert geblasenen Klarinette ein Trio von J. Haydn bei, begleitet von den Musiklehrern des Gymnasiums. Der Schulchor erfreute das Publikum mit einem Block frisch vorgetragener weihnachtlicher Songs, begleitet durch seinen Leiter Andreas Sagstetter am Klavier und Leon Neudert (Q12) am Schlagzeug.Das Ende des ersten Teils wurde durch die Combo des Gymnasiums bestritten. Die Stücke waren maßgeblich von Susanne Pröls am Klavier arrangiert und einstudiert. Mit "Take five" erklang ein Klassiker in neuem Gewand. Besonders das federnde, luftig gespielte Schlagzeug wusste zu begeistern und rundete das positive Bild des Ensembles ab. Nach der Pause ließ sich das Schulorchester mit mehreren Bearbeitungen von traditionellen Weihnachtsliedern hören. Die Sätze hatte "Hauskomponist" Klaus Heinrich für das Konzert geschrieben. Dazwischen lasen Anna Jungmayer und Anja Rother (Q11) die Weihnachtsgeschichte. Sehr hübsch erklang das Bimmeln bei "Süßer die Glocken nie klingen".Das Orchester agierte unter der engagierten Leitung von Stefanie Heinrich homogen und klangschön, so dass weihnachtliche Stimmung aufkeimte. Als technischer Höhepunkt entpuppte sich A. Corellis Sonate mit Sophie Legat (Q11) an der Barockblockflöte, begleitet von Franziska Kreger (Q11) und Andreas Sagstetter am historischen Cembalo. Dabei zeigte die Flötistin eine ausgefeilte Instrumentaltechnik mit stilsicheren Verzierungen und erstklassiger Artikulation. Schön, wenn das Gaststudium an der Hochschule Nürnberg solche Früchte trägt.Den Schluss des Konzertes gestaltete die Big Band des Gymnasiums unter der Leitung von Hermann Heinrich mit weihnachtlichen, aber auch beschwingten Rhythmen wie "Spider Man", mit gewohnt guter Artikulation und differenzierter Dynamik. Zum Ausklang präsentierten sich die Musiker bei "Rudolph the red-nosed reindeer" optisch passend mit Nikolausmützen. So ging das Pulikum nach mehr als zwei Stunden beschwingt in den nasskalten Vorweihnachtsabend hinaus.