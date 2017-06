Kultur Tirschenreuth

05.06.2017

05.06.2017

Kreischende Fans am Rand der Seebühne, Selfies mit den Musikern und jede Menge Autogrammwünsche: Die vier Jungs von "Owing to the Rain" aus Dachau räumen am Freitag am Fischhofpark richtig ab.

(axs) Die Band begeisterte das Publikum mit ihrem Mix verschiedener Stilrichtungen und ihrer Bühnenshow. Besonders die jungen Fans wollten die Musiker gar nicht mehr von der Bühne lassen. Die Band, die beim Cooltour-Sommer im Fischhofpark auf der Seebühne stand, ist schwierig einzuordnen, da sie ihren Sound aus zahlreichen verschiedenen Einflüssen entwickelt. Demnach war man gespannt was "Owing to the Rain" wohl auf die Seebühne bringen würde. Es wurde eine zweistündige muntere Mischung aus Indie, Blues und Rock, selbst komponiert und geschrieben von den vier Dachauern.Philip, Chrisso, Andi und Kilian stehen seit 2015 gemeinsam auf der Bühne. Bevor sie sich allerdings in dieser Besetzung fanden, spielten sie schon in unterschiedlichen anderen Gruppen und Schulprojekten zusammen. "Wir Vier haben dann irgendwann gemerkt, dass wir am meisten Energie in die Sache stecken", erklärt Schlagzeuger Kilian Kellner. Er ist es auch, der Verbindungen zur Kreisstadt und den Auftritt eingefädelt hat. "Meine Eltern kommen aus Tirschenreuth, wir sind noch ab und zu hier", beschreibt er seine Wurzeln.Die Möglichkeit, beim Cooltour-Sommer zu spielen, wollte die junge Band unbedingt nutzen. Und ihr Fazit fällt eindeutig aus. "Es war ein ganz besonderes Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen", freut sich Sänger Philip. Ihm und seinen Kollegen war die Freude an der Musik deutlich anzusehen. Voller Energie sprang der Mann am Mikrofon mal über die Bühne, dann legte er sein ganzes Gefühl in die Töne und nebenbei verzauberte er die jungen Bewunderer mit Ausflügen ins Publikum.So war es am Ende nur logisch, dass die Musiker zwei Zugaben spielten und Fördervereinsvorsitzender Vinzenz Rahn schweren Herzens die Show letztlich unter tosendem Applaus beenden musste. "Es war ein wunderbarer Abend mit euch", mit diesen Worten drückte er auch die Stimmung der Zuschauer aus.