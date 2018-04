Kultur Tirschenreuth

03.04.2018

Dialekt, Tuba, Trompete und Zither: Diese bayerischen Klänge bringen George Urkwell und Lef Dutti von "dicht & ergreifend" mit ihrer eigentlichen Heimatmusik zusammen: dem Hip-Hop. Nach einer erfolgreichen ersten Tour ist jetzt ihr zweites Album "Ghetto mi nix o" erschienen.

Am Freitag, 6. April, um 20 Uhr gastieren die beiden Mundart-MCs in Tirschenreuth im Kettelerhaus. Für diesen Auftritt verlosen die Oberpfalz-Medien fünfmal zwei Karten. Wer teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/822702421 an und spricht das Stichwort "Dicht und Ergreifend", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können auch abweichen).Der Anschluss ist bis Mittwoch, 4. April, um 12 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!