Kultur Tirschenreuth

02.08.2017

9

0 02.08.2017

Tirschenreuth/Bärnau. Das Kaisertheater war Teil des vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und vom Kulturfonds Bayern geförderten Projekts, "Begleitprogramm zur Landesausstellung Karl IV.", das noch bis Ende September dieses Jahres läuft. Seit Juni 2016 wurde es an 13 Stationen, 6 in Bayern, 7 in Tschechien, gespielt.

Konzipiert als Straßentheater wurde im Freien agiert. Nur bei der Tourismusmesse "ITEP" in Pilsen musste wetterbedingt in eine Halle ausgewichen werden. Ein zweites Mal, diesmal geplant, ging das Kaisertheater im Technischen Nationalmuseum in Prag (Bild) in der großen Halle, in der verschiedene Verkehrsmittel ausgestellt sind, über die Bühne. Da kamen sich die Akteure zwischen Lokomotiven und Flugzeugen mit ihrem Wagen ziemlich mickrig vor.Das durch Legenden inspirierte komödiantische Stück erzählt über Karl IV. und seinen Besuch in Hirschau. Autor ist Vilém Dubnicka aus Pilsen, Regie führte Ivana Kožmínová von der Theatergruppe Komedyjanti aus Tachov. Die mehr als 20 Schauspieler rekrutieren sich aus dem Festspielverein Bärnau und dem Theaterverein Komedyjanti. Die Kooperation mit Komedyjanti knüpft an die Zusammenarbeit im Rahmen der Bayerisch-Böhmischen Festspiele, die eine Tradition seit 2001 haben, an.Als Kulisse für das Theater diente die Replik eines mittelalterlichen Handelswagens begleitet vom Geleitschutz in einer originalgetreuen mittelalterlichen Gewandung. Eine Präsentation des Handelswagens mit Geleitschutz, der über Reisen, Mobilität und Handel an der Goldenen Straße erzählt, gab es auch als separates Programm ohne Theater.