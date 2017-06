Kultur Tirschenreuth

Jakob Schröder gibt die Leitung der Kreismusikschule an Tobias Böhm ab. Landrat Wolfgang Lippert verabschiedete ihn bei einer Personalveranstaltung in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Der Tirschenreuther war seit 2005 Leiter und Klavierlehrer an der Schule.

Schröder ist wegen seines tiefsinnigen Humors sowie seiner Eigenschaft, nicht um den "heißen Brei" herumzureden, bei Schülern und Kollegen gleichermaßen beliebt. Er freue sich nun aufs "Garteln" und aufs Wandern, ließ er wissen. Lippert überreichte ihm als Geschenk einen Korb mit Weinspezialitäten.Gleichzeitig wurde der 39-jährige Tobias Böhm als neuer Leiter vorgestellt. Seine Ausbildung erhielt der gebürtige Tirschenreuther an der Berufsfachschule in Sulzbach-Rosenberg und an der Hochschule für Musik in Nürnberg. "Er ist eine Ideal-Besetzung für die Leitung", freute sich Personalrat Reinhard Mährländer.