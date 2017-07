Kultur Tirschenreuth

24.07.2017

248

0 24.07.2017248

Als Drehort ist der Landkreis nicht unbedingt bekannt - sieht man einmal vom Film "Krambambuli" ab, der teilweise im Waldhaus mitten im Steinwald entstanden ist. Aber das Drama mit Tobias Moretti und Christine Neubauer ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt. Nun soll etwas Leben in den Dornröschenschlaf kommen. Michael von Hohenberg nennt sich der Schauspieler und Regisseur, der seine Kontakte zur Branche jüngst den Bürgermeistern des Landkreises schmackhaft zu machen versuchte.

"Es ist ein großer Trend, auf dem Land zu drehen. Das sollten wir nutzen", sagte der in Weißenstadt lebende 43-Jährige, der sich gerne auch zunehmend im Landkreis Tirschenreuth nach geeigneten Locations umsehen würde.Von Hohenberg stellte sich als Beauftragter für Film und Fernsehen in der Region Fichtelgebirge vor, der die Landkreise Wunsiedel, Hof, Kulmbach sowie die kreisfreien Städte Bayreuth und Hof angehören. Nun warb der Regisseur darum, dass sich auch die Region Tirschenreuth dem Gebilde anschließt. Er nannte auch eine Hausnummer der Finanzierung: 4000 Euro pro Landkreis, um eine Liste von möglichen Drehorten zu erstellen und sie bei diversen Kontakten, etwa bei Filmfesten, zu vermarkten. Vom Namen Fichtelgebirge sollten sich die Tirschenreuther nicht abschrecken lassen, meinte der Schauspieler: "Filmschaffende interessieren Landkreisgrenzen nicht." Hinter dem Projekt stecke die Idee, professionelle Filme in die Region zu holen und vor Ort zu betreuen.Nach eigenen Angaben hatte von Hohenberg zuletzt mit Werken wie dem ZDF-Film "Tannbach" über ein geteiltes Dorf an der Grenze, dem Kinostreifen "Elser" über den Hitler-Attentäter und "Katharina Luther" zu tun. "Bayreuth war schon London im Film ,Rubinrot'", plauderte der Filmer aus dem Nähkästchen. "Elser" sei teilweise in Weidenberg entstanden, und für einen Nachdreh von Hape Kerkelings "Ich bin dann mal weg"-Episoden habe er die Fränkische Schweiz vermittelt. In vier Jahren seien 20 Filme in der von ihm betreuten Region entstanden. "Bis wann der erste im Landkreis gedreht wird, hängt natürlich von vielen Faktoren ab", bat er um Geduld."Filmen ist ein Wirtschaftsfaktor. Die bringen Geld mit", verwies der Filmbeauftragte auf Ausgaben etwa für Hotels und andere Notwendigkeiten. Nicht zu unterschätzen sei der touristische Faktor: "Das ist Werbung für die Region." Nicht zuletzt sei sogar Hollywood verstärkt an Drehorten in Bayern interessiert. "Wenn ich da nur an Locations wie die Waldsassener Klosterbibliothek denke", geriet Michael von Hohenberg ins Schwärmen.Relativ nüchtern nahmen die versammelten Bürgermeister die Bewerbung zur Kenntnis. Landrat Wolfgang Lippert bat um Aufgeschlossenheit, wenn es um die Nennung von interessanten Drehorten geht. Bei den Fraktionen im Kreistag - denn da geht es um das Geld für freiwillige Leistungen wie diese - will der Landrat das Thema Filmförderregion im Herbst zur Sprache bringen.