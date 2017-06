Kultur Tirschenreuth

09.06.2017

7

0 09.06.2017

Beim Cooltour-Sommer im Fischhofpark steht am Dienstag, 13. Juni, um 21 Uhr wieder ein Open-Air-Kino-Abend auf dem Programm. Cineplanet zeigt auf Großleinwand "Baywatch". Drei Mal zwei Leser haben die Möglichkeit, den Film kostenlos zu sehen. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter Telefon 0137808401627 unter an und spricht das Stichwort "Open-Air-Kino", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montag, 12. Juni, 9 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!