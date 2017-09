Proben in vollem Gange

Kultur Tirschenreuth

25.09.2017

Jetzt geht es in die Vollen, was die Vorbereitungen zum "Oberpfälzer Jedermann" betrifft. Immer öfter reist Regisseur Stefan Tilch aus Landshut an, um seine Schauspieler auf Vordermann zu bringen. Mit einem neuen Regisseur ändert sich meist auch die Inszenierung. Da macht Tilch, der das Projekt in diesem Jahr von seinem Freund und Autor des "Oberpfälzer Jedermann", Johannes Reitmeier übernommen hat, keine Ausnahme. Viele alte, aber auch neue Schauspieler, sogar in tragenden Rollen, sind dabei. Derzeit laufen im Steigersaal im Kettelerhaus noch szenische Proben.

Ab Ende der Woche müssen die Akteure dann die erarbeiteten Szenen auf der Bühne im Kettelerhaus umsetzen. Die Vorstellungen sind am Samstag, 21. Oktober, (Premiere), Sonntag 22. Oktober, Freitag, 27. Oktober, Samstag 28. Oktober, Sonntag, 29. Oktober, Freitag, 3. November, Samstag, 4. November, und Sonntag, 5. November. Preise betragen zwischen 19 und 13 Euro. Die Saalkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Karten gibt es unter anderem bei den Tourist-Informationen Tirschenreuth Waldsassen und Mitterteich.