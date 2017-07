Stimmgabeln in Silber und Bronze für erfolgreiche Nachwuchsmusiker

Kultur Tirschenreuth

Erstmals ehrte der neue Kreismusikschulleiter Tobias Böhm erfolgreiche Nachwuchsmusiker. Nach einem Crashkurs an zwei Samstagen folgte die Prüfung zur Leistungsstufe D1 und D2. Alle 13 Teilnehmer aus dem Landkreis haben bestanden. Geprüft wurde in den Fächern Klavier, Gesang, Zither, Gitarre, Klarinette, Querflöte und Tenorhorn. Ziel ist es, den musikalischen Leistungsstand zu heben und einen Anreiz zum Musizieren zu geben. Damit wird auch die Ausbildung in den Vereinen ergänzt, deren Musiker sich qualifiziert beurteilen lassen können. Über die drei angetretenen Mitglieder einer Blaskapelle freute sich Böhm besonders. Er wolle die Zusammenarbeit weiter fördern. Urkunden und die bronzene Stimmgabel für die D1-Leistungsprüfung gingen an Nathalie Heser (Altensteinreuth), Amelie Kohl (Tirschenreuth), Maria König (Pullenreuth), Theresa Meister (Falkenberg), Maximilian Schindler (Waldershof), Theresa Schmeller (Mähring), Lisa-Marie Schmidt (Friedenfels), Benjamin Schön (Falkenberg), Gabriele Walter (Bärnau), Paula Wolf (Löschwitz) und Emma Zrenner (Falkenberg). Urkunden und silberne Stimmgabeln für die D2-Leistungsprüfung erhielten Alina Bachmeier (Tirschenreuth) und Eva Hildebrand (Plößberg). Das Bild zeigt (von links) mit Maria König, Gabriele Walter, Paula Wolf, Lisa-Marie Schmidt, Theresa Meister, Maximilian Schindler, Emma Zrenner, Alina Bachmeier, Benjamin Schön, Amelie Kohl, Eva Hildebrand, Theresa Schmeller und Tobias Böhm. Bild: jr