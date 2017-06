Kultur Tirschenreuth

09.06.2017

4

0 09.06.2017

Ungewöhnliche Luftartistik gibt es am Sonntag, 11. Juni, beim Cooltour-Sommer im Fischhofpark zu bestaunen. Anna Zant und die Singer-Songwriterin Mayiia möchten mit ihrem Projekt "Silk - Melody" den Einklang zwischen Live-Musik und Artistik schaffen. Die in Holland studierte Jazz-Musikerin Mayiia kreiert mit ihrer Stimme, ihrem Instrument, der Steel-Tongue-Drum und verschiedenen Sounds eine außerweltliche Atmosphäre mit melancholischen Melodien.

Unterstützt wird dies durch Anna Zants Einlage am Aerial Silk, auch Tuch genannt. Hier verbindet die Tirschenreutherin ihre Erfahrung als Tänzerin mit der Artistik. Vom Spagat in der Luft, bis zu atemberaubenden Abfallern ermöglicht sie einen kleinen Einblick in die Welt von zeitgenössischen Zirkusnummern. Anna Zant absolvierte in London ein Studium Tanz und Musical. Eintritt frei.