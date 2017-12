Politik Tirschenreuth

28.12.2017

Viel hat sich in den vergangenen Jahren im und am Krankenhaus Tirschenreuth getan. Davon machten sich die CSU-Mandatsträger Albert Rupprecht (MdB) und Tobias Reiß (MdL) ihr eigenes Bild.

25 Millionen Euro

Nicht nur Geld zählt

Bei der Stippvisite informierte sich die Delegation auch darüber, was Verwaltung, Pflegepersonal und Ärzteschaft auf den Nägeln brennt. Das sei deshalb wichtig, weil sich Politiker am besten für die Belange einsetzen könnten, die sie vor Ort geschildert bekommen. Begleitet wurden die Abgeordneten von Bezirksrat Toni Dutz, von JU-Kreisvorsitzendem Matthias Grundler, stellvertretendem Landrat Alfred Scheidler, dem Plößberger Bürgermeister Lothar Müller und zweitem Bürgermeister von Tirschenreuth, Peter Gold sowie Angela Burger. Manfred Tretter, Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren und Hauptabteilungsleiter zentrale Finanzen bei der Kliniken Nordoberpfalz AG, zog eine beeindruckende Erfolgsbilanz und unterstrich damit das erreichte hohe Niveau des Tirschenreuther Hauses. Speziell wertete er das Wirken des neuen Chefarztes für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Michael Rüth, und die neue Hebammen-Gemeinschaft als große Errungenschaften für die Sicherung in die Zukunft.In das Bild der Zukunftssicherung passten auch die 25 Millionen Euro, die die Kliniken AG derzeit am Standort Tirschenreuth investiere. Dazu gehören unter anderem die Erweiterung der Notaufnahme und OP-Säle sowie der Bau des Ärztehauses, wo im kommenden Jahr der Betrieb aufgenommen werde. Alles in allem eine äußerst positive Entwicklung in Richtung Gesundheitszentrum, welches für eine optimale Versorgung der Patienten auf dem flachen Land immer wichtiger werde.Landtagsabgeordneter Tobias Reiß stellte fest, dass alle Häuser die zum Klinikverbund gehörten trotz schwieriger Verhältnisse, sehr gut aufgestellt seien. Quasi eine Erfolgsgeschichte der gesamten nördlichen Oberpfalz. Er unterstrich, dass die Politik nicht ganz unschuldig an diesen Entwicklungen sei. So seien in vielen Bereichen die Finanzmittel aufgestockt worden. Vor allem sah der CSU-Politiker noch große Aufgaben darin, den Druck, der auf dem Personal laste, zu verringern.Alfred Scheidler zeigte sich überzeugt davon, dass es ein großes Verdienst von Professor Rudolf Ascherl sei, dass Tirschenreuth so gut dastehe. "Da kommen Menschen aus ganz Deutschland, um sich an Knie und Hüfte operieren zu lassen." Scheidler wollte wissen, ob denn auch nach der Ära Ascherl mit der Nachfolge eines ähnlich brillanten Spezialisten zu rechnen sein. Manfred Tretter bejahte die Frage in der Weise, dass Ascherl von Anfang an hervorragende Aufbauarbeit innerhalb seiner Mannschaft leiste.Dr. Michael Rüth stellte fest, dass es für ihn schon eine Herzensangelegenheit gewesen sei, in seine Heimatstadt zurückzukehren. Aber das alleine brachte ihn nicht ans Tirschenreuther Haus. "Da waren schon einige Dinge im Vorfeld zu klären gewesen. Zum Beispiel die Reformierung der Hebammen-Situation." Jetzt habe man ein Schichtsystem, das bayernweit längst Usus wäre. Dessen Einführung habe ihm nicht nur Freunde beschert. Jeden Tag eine Geburt in Tirschenreuth sei aktuell das Ziel. Die Vernetzung von Krankenhaus und Praxis, Rüth ist ja auch Juniorpartner in der Praxis seines Vaters Dr. Helmut Rüth, bezeichnete er als nicht ganz einfach, aber sehr effektiv. Das Vergütungssystem in seinem Fachbereich hingegen sei alles andere als optimal.Bundestagsabgeordneter Albrecht Rupprecht ist überzeugt davon, dass nur eine stärkere Vernetzung von Krankenhaus und Praxen die ärztliche Versorgung der Region zukunftsfähig macht. Betriebsratsvorsitzender Roland Gleißner betonte, dass es nicht nur am Geld läge, wenn man fähigen Ärzten ländliche Gegenden schmackhaft machen wolle. Auch spreche die Tatsache, dass für über 60 000 Studienbewerber jährlich nur 11 000 Studienplätze zur Verfügung stünden, Bände.