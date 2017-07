Politik Tirschenreuth

27.07.2017

27.07.2017

Eger/Cheb (CZ)/Bärnau. Die Partner des EU-Projekts "Green Infrastructure Maßnahmen aus Klärschlamm-Kaskadennutzung" ("green-IKK") mittels grenzüberschreitender interregionaler Zusammenarbeit sind in Eger/Cheb beim kommunalen Unternehmen Chevak zu einem gemeinsamen Arbeitstreffen zusammengekommen. "Neben der Diskussion um administrative Projektangelegenheiten sind vor allem erste Ergebnisse der Bestandsabfrage bei den tschechischen Kläranlagen diskutiert worden", heißt es in der Pressemitteilung der Ikom Stiftland mit Sitz in Bärnau. Auch die Bestandsabfragen der Kläranlagen-Daten auf bayerischer Seite seien näher beleuchtet worden. "Alle gewonnenen Daten zur Klärschlammverwertung werden einer Kosten-Nutzen-Risiko-Analyse unterzogen, um das EU-Projekt zielorientiert voranzutreiben und die Ist-Situation ganzheitlich bewerten zu können." Nötig wird das deutsch-tschechische EU-Projekt "green IKK", welches bis zum Ende 2019 läuft, laut Angaben wegen der künftig verschärften rechtlichen Anforderungen auf europäischer und deutscher Ebene: Konkret geht es um die landwirtschaftliche und landbauliche Nutzung von Klärschlamm aus kommunaler Abwasserreinigung. Das EU-Forschungsprojekt "green IKK" soll in den nächsten drei Jahren die rechtlichen Neuerungen analysieren und in der Projektziel-Grenzregion einen optimalen Verfahrensablauf in der Verwertung und Entsorgung von Klärschlamm entwickeln. Bei dem Arbeitstreffens wurde auch die Kläranlage in Cheb/Eger unter der Führung des Chevak-Vorstandsvorsitzenden Steffen Zagermann besichtigt und über Unterschiede zwischen den deutschen und den tschechischen Abwasserentsorgern diskutiert. Am Ende haben sich die Projektpartner - Zweckverband Ikom Stiftland, TZE Ruhstorf, Chevak und "Forestry and Game Management Research Institut" - zum nächsten Arbeitstreffen im August verabredet, am Technologiezentrum in Ruhstorf. Dort werden dann neue Verfahrenstechniken zur Klärschlammverwertung begutachtet, um die Projektaufgabenstellung weiter voranzutreiben.