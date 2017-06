Politik Tirschenreuth

26.06.2017

36

0 26.06.201736

Vertrauensbeweis für Rainer Fischer: Der SPD-Kreisverband bestätigt den Vorsitzenden einmütig im Amt. Und das, obwohl der Kreisverband noch immer auf den "Schulz-Effekt" wartet.

Blick auf Wahlen

Pfund zum Wuchern

Weitere Posten im SPD-Kreisvorstand Mit großer Mehrheit besetzten die Mitglieder folgende weitere Positionen im SPD-Kreisvorstand: Kassiererin Claudia Betzl, Schriftführerin Christine Trenner, Organisationsleiter Gustav Sperber und Edwin Ulrich, Bildungsbeauftragte Hannenlore Bienlein-Holl und Andreas Demleitner, Pressebeauftragter Udo Fürst, AsF-Vertreterin Irene Meinzinger, Juso-Vertreter Raphael Bittner und Florian Dick. Weitere Vorstandsmitglieder sind Angela Baumgartner, Sybille Bayer, Gottfried Beer, Johann Brandl, Jürgen Feldsmann, Monika Gerl, Günther König, Peter Merkl, Alfred Schuster und Helmut Zeitler.

Waldsassen. (fue). In rekordverdächtigen gut zwei Stunden ging die Kreiskonferenz der Sozialdemokraten über die Bühne. Wie erwartet, geht der Kreisverband mit der bewährten Führung in die nächsten zwei Jahre. Kreisvorsitzender Fischer wurde mit 48 von 49 Stimmen bei einer Enthaltung ebenso eindrucksvoll bestätigt wie seine Stellvertreter Brigitte Scharf aus Erbendorf (48), Uli Roth aus Krummennaab (47) und Thomas Döhler aus Pechbrunn (45). Neu in der Führungsriege ist Friederike Sonnemann (45) aus Waldershof, die für Peter Merkl aufrückte.Bei der Zusammenkunft im Waldsassener Jugendheim hatten Fischer und die Neustädter SPD-Kreisvorsitzende Annette Karl schon die nächsten drei Jahre im Blick, in denen auf die Partei durch die zahlreichen Wahlen viel Arbeit zukommt. Während im Unterbezirk durch 58 Neuaufnahmen seit Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz immerhin ein Plus von zwei Mitgliedern zu verzeichnen ist, musste der Kreisverband Tirschenreuth einen deutlichen Rückgang von 927 auf 852 Frauen und Männer registrieren, wie Fischer berichtete.Nach dem Grußwort der Waldsassener Ortsvorsitzenden Angela Baumgartner erinnerte Bezirksgeschäftsführerin Gisela Birner an die noch bis Ende August laufende Mitgliederwerbeaktion des Unterbezirks. Fischer sagte: "Vor uns stehen richtungsweisende Wahlen, darunter die Kommunalwahl 2020." Die Reduzierung der Kreistagssitze auf 50 und die zu erwartende größer werdende Zahl an Mitbewerbern mache es nicht einfacher, die elf Sitze zu verteidigen. "Klar ist, dass unsere Liste jünger werden muss. Dafür müssen wir hart arbeiten." Der Kreisvorsitzende wollte sich einen Seitenhieb auf die "Liste Zukunft" nicht verkneifen: "Wenn das die Zukunft und Hoffnung sein soll, dann möchte ich nicht wissen, wie Verzweiflung aussieht." Er bezeichnete diese Gruppierung als "CSU-Tarnliste", deren Kreisräte in einem halben Jahr mehr Fehlzeiten in Sitzungen hätten als alle SPD-Räte in 30 Jahren. Die SPD-Fraktion trage dagegen sehr erfolgreich zur sachlichen und guten Arbeit im Kreistag bei, was auch von anderen Fraktionen anerkannt werde.Dass Fischer kein Blatt vor den Mund nimmt, wurde in seiner Forderung an den SPD-Landesverband deutlich: Unmissverständlich forderte er ihn auf, die Basis finanziell stärker zu unterstützen. "Es kann nicht sein, dass wir unsere Wahlkämpfe mit Darlehen finanzieren müssen." Zur Bundestagswahl warnte der Kreisvorsitzende davor, Umfragen zu ernst zu nehmen. "Umfragen sind kein Wahlergebnis." Es sei auch falsch, jetzt bereits irgendwelche Koalitionsaussagen zu treffen.MdL Annette Karl lobte das gut nachbarschaftliche Verhältnis und die konstruktive Zusammenarbeit der Kreisverbände Tirschenreuth und Neustadt sowie des Stadtverbands Weiden. Fischer bezeichnete sie als kompetenten Kommunalpolitiker, dessen Rat auch in vielen Ausschüssen und Aufsichtsräten sehr gefragt sei. Sie freute sich auch über die Berufung des Waidhausers Uli Grötsch zum bayerischen SPD-Generalsekretär.Die SPD sei nach ihrem Höhenflug zwar wieder auf dem Boden angekommen, doch sei das Wahlprogramm der Sozialdemokraten ein Pfund zum Wuchern. "Kostenfreiheit in Kindergärten und Meisterschulen oder ein länger zu zahlendes Arbeitslosengeld sind tausendmal besser als die von der CDU/CSU versprochene Steuersenkung, von der nur für Besserverdienende was übrig bleibt."Kein gutes Haar ließ die Landtagsabgeordnete am Landesentwicklungsprogramm, das lediglich ein Titel ohne Mittel sei. Als Hirschauer Stückl bezeichnete sie die Pläne zur Waldsassener Ortsumgehung. "Innenminister Herrmann denkt gar nicht daran, den Lkw-Verkehr aus der Stadt herauszuhalten." Die diskutierte Überdeckelung der Straße durch Waldsassen mit einer Länge von nur maximal 79 Metern sei Quatsch. "Wenn, dann muss es eine Einhausung ähnlich der in Regensburg sein." Dafür fehle der Landesregierung in München aber jedes Verständnis. Die SPD werde aber nicht nachgeben im Kampf um eine vernünftige Verkehrslösung.