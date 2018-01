Wenig Schulden und mehr Gäste

Politik Tirschenreuth

03.01.2018

Am Ende des Jahres sagt der Bürgermeister seinen Mitarbeitern und Gemeinderäten ein herzliches Dankeschön - und kassiert selbst ein dickes Lob. Zweiter Bürgermeister Walter Frank dankt Josef Schmidkonz für seine Arbeit, die er als "Leiter einer kleinen Firma" geleistet hat.

39 Asylbewerber 11 Geburten standen im abgelaufenen Jahr 27 Sterbefälle gegenüber. Die 80 Zuzüge und 76 Wegzüge wurden zum Großteil durch Asylbewerber verursacht. Derzeit sind 39 Asylbewerber in der Marktgemeinde gemeldet. Das Standesamt verzeichnete zehn Sterbefälle und vier Eheschließungen. Der Marktgemeinderat fasste 181 Beschlüsse in elf Sitzungen. Drei Marktgemeinderäte waren in jeder Sitzung anwesend.

Mähring. Beim Abschlussessen im Gasthaus Weiß in Redenbach ging Schmidkonz auf die wichtigsten Daten und Ereignisse des vergangenen Jahres ein. "Wir haben mit wenigen Mitteln wieder viel erreicht", fasste er zusammen. Allen Mitarbeitern und Vereinen dankte der Bürgermeister für ihren Einsatz, "damit unsere Gemeinde lebens- und liebenswert bleibt".Wichtigste Einnahmen im Haushalt mit einem Volumen von knapp fünf Millionen Euro seien die Grundsteuern und die Gewerbesteuer. Letztere schlug mit etwa 193 000 Euro zu Buche. Die höchsten Ausgaben entstanden durch die Personalkosten und die Kreisumlage. "Die Verschuldung ist auf einem sehr niedrigen Stand und die drittniedrigste im Landkreis", sagte Schmidkonz.Besonders erfreulich sei die Entwicklung der Arbeitslosenzahl, die von 106 im Jahr 2004 auf 27 im Jahr 2015 sank. Für das Kinderhaus seien zwei Fördertöpfe geöffnet worden. "Wir sind seit diesem Jahr eine der wenigen Sprach-Kitas im Landkreis und wurden außerdem in das grenzüberschreitende Förderprogramm ,Klein aber gemeinsam stark in den Gärten der Freundschaft' aufgenommen." Der Bürgermeister lud alle Interessierten zu den kostenlosen Sprachkursen in Mähring und Großkonreuth ein.In der Grundschule sei das Dach energetisch saniert worden. Das Baugebiet "Poppenreuther Straße" in Großkonreuth werde gut angenommen. Der Breitbandausbau sei abgeschlossen, alle Haushalte seien versorgt oder anschließbar. Damit sind wir mit Ebnath die einzige Gemeinden im Landkreis mit einem Erschließungsgrad von 100 Prozent."Der Radweg Tirschenreuth - Mähring sei leider noch nicht in Angriff genommen worden, weil die Anbindung von der Kreisstadt her fehle. Schmidkonz berichtete von einer Steigerung der Übernachtungszahlen auf voraussichtlich mehr als 10 000. Die Verweildauer mit 5,5 Tagen sei im Stiftland Spitze.Der Bürgermeister erwähnte zwei Anträge im innerörtlichen Leerstandsbeseitigungsprogramm und einige Straßenbaumaßnamen. Der Friedhof in Großkonreuth sei weitgehend saniert, ein neues Eingangstor geplant. Für die Kläranlage Mähring werde derzeit geprüft, ab sie saniert oder neu gebaut werden muss. "Die Wasserversorgung hat uns dieses Jahr in Atem gehalten", stellte der Bürgermeister fest. Wegen der Keimbelastung in Mähring müsse das Wasser noch bis zur Sanierung der Hochbehälter gechlort werden. Arbeiten an der Wasserversorgung zählte er zu den wichtigsten Maßnahmen des nächsten Jahres."Seit Juli steht in Griesbach ein Rettungswagen", ging Schmidkonz auf weitere wichtige Ereignisse ein und erwähnte den Besuch von Agrarminister Helmut Brunner in der gemeinde. Lob galt der regen Tätigkeit der Vereine. "Leider haben dieses Jahr beide Lebensmittelgeschäfte in Mähring geschlossen", bedauerte der Sprecher. Zu den Verstorbenen zählten der einzige Ehrenbürger, Pfarrer Max Schultes, und der frühere Geschäftsleiter Hans-Jürgen Faber.Anschließend dankte der Bürgermeister einigen Mitarbeitern besonders. Ingrid Scharnagl (Gemeindebotin) und Josef Riedl (Marktverwaltung) sind seit 30 Jahren im Dienst. Maria Riedl ist seit 1. Februar 1992 für den Markt Mähring aktiv. Die Reinigungskraft war in der ehemaligen Schule in Griesbach tätig und arbeitet jetzt im Rathaus in Großkonreuth. Als neue Beschäftigte begrüßte der Bürgermeister Brigitte Meyer-Wurm in der Verwaltung der Gemeinde und Susanne Zoller als Erzieherin im Kinderhaus.