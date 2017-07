Sport Tirschenreuth

13.07.2017

Bei fast tropischen Temperaturen werden am Wochenende die Oberpfalzmeisterschaften im Schwimmen im Freibad absolviert. Acht Titel blieben in Tirschenreuth.

Zwei Triple-Siege

Dank an Badegäste

352 Teilnehmer aus elf Vereinen sowie mehrere hundert Zuschauer verwandelten am Wochenende das Tirschenreuther Freibad in eine Schwimmarena. Bei den Oberpfalzmeisterschaften werden bei teilweise tropischen Bedingungen fast 2000 Einzelstarts absolviert und in 28 Wettbewerben die Titel vergeben.Im Gesamtklassement blieben acht davon in der Kreisstadt. Mit weiteren 36 Siegen in den einzelnen Altersklassen unterstrich der gastgebende Tirschenreuther Schwimm-Club (TSC) seine Position im Oberpfälzer Schwimmsport: Eine Tatsache, die auch Bürgermeister Franz Stahl und dessen Stellvertreter Peter Gold zu würdigen wussten. Beide freuten sich, als sie bei den Siegerehrungen über die 200 Meter Schmettern und 200 Meter Rücken der Herren lupenreine Triple-Siege der Schwimmgemeinschaft Nordoberpfalz auszeichnen durften. Dieser gehört neben dem Tirschenreuther SC noch der SV 08 Auerbach an. Bürgermeister Franz Stahl hob die sportlichen Leistungen des TSC hervor, dessen Sportler die Stadt erfolgreich weit über deren Grenzen hinaus vertreten. Besonderen Anklang fanden bei den Siegern im Gesamtklassement die Medaillen: Als Reminiszenz an die örtliche Porzellanindustrie wurden die schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer in den einzelnen Disziplinen mit Porzellanmedaillen ausgezeichnet. Ein spezielles Logo der Meisterschaften auf weißem Hintergrund ist darauf je nach Platzierung von einem dünnen Rand in den Farben Gold, Silber und Bronze umschlossen.Zahlreiche ehrlich gemeinte Komplimente durfte Bürgermeister Franz Stahl seitens der Gäste aus der gesamten Oberpfalz ob der herrlichen Anlage des Tirschenreuther Freibads mit 10-Meter-Sprungturm und Wasserrutsche als besonderen Attraktionen sowie der hervorragend präparierten Wettkampfstätte mit optimalen Wasserbedingungen entgegennehmen. Das Freibad zählt bei den Oberpfälzer Schwimmsportlern zu den beliebtesten Wettkampfstätten überhaupt und ist bereits seit der Eröffnung im Jahre 1974 Garant für optimale Bedingungen.Ein besonderes Dankeschön hatten Ausrichter und Sportler für die Badegäste bereit, denen während der Wettbewerbe das Sportbecken nicht zur Verfügung stand. Stadt und Stadtwerke verzichteten als Ausgleich für diese Einschränkungen an beiden Wettkampftagen auf die Eintrittsgebühr. Einen speziellen Zuschauerservice hatte dafür der TSC in Form einer digitalen Anzeigetafel parat. Ein extra dafür aus Erlangen angereistes Team stellte mit der elektronischen Zeitmessanlage nicht nur die absolute Messgenauigkeit sicher, sondern informierte die zahlreichen Zuschauer auch live über die Leistungen der einzelnen Athleten.Letztere fanden angesichts der Witterung vor allem schattige Plätze. Als am Sonntag eine Gewitterwarnung eintraf, entschloss sich das Schiedsgericht mit Einverständnis der Mannschaftsleitungen, die Pause zu verkürzen und somit einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.