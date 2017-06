Sport Tirschenreuth

03.06.2017

Das Wunder von Tirschenreuth ist perfekt: Der FC steigt nach dem 4:2-Sieg nach Verlängerung im entscheidenden Relegationsspiel gegen den FC Rehau in die Bezirksliga Oberfranken auf. Der Traum, der zur Winterpause angesichts von 13 Zählern Rückstand auf Tabellenplatz zwei fern jeder Realität erschien, ist nun wahr geworden.

Vor 671 Zuschauern in Waldershof setzten sich die Kreisstädter in einem denkwürdigen Spiel durch. Sechs Tore, drei Platzverweise, Verlängerung, 30-minütige Spielunterbrechung wegen eines Unwetters: Das finale Ausscheidungsspiel war nichts für schwache Nerven. Bereits nach acht Minuten schickte der Unparteiische die Teams wieder in die Katakomben, nachdem sintflutartige Regenfälle und ein Gewitter ein Fußballspiel unmöglich gemacht hatten.Und zunächst sah es auch zappenduster für den FC aus. 0:2 hieß es bis zur 81. Spielminute aus Sicht der Vaclavik-Truppe. Mert Acikbas (10.) und Tobias Müller (72.) hatten die Oberfranken in Front geschossen. Zu diesem Zeitpunkt standen nur noch zehn Tirschenreuther und neun Rehauer auf dem Platz. Schiedsrichter Wolfgang Reich hatte Marek Kratochvil (54./TIR) sowie Christoph Peschek (62.) und Dominik Winter (75./beide Rehau) vorzeitig zum Duschen geschickt. Als sich die Rehauer schon zum Feiern bereit machten, schlug der FC spät zu: Bastian Popp (81.) und Alexander Wölfl (85.) glichen aus und retteten die Kreisstädter in die Verlängerung. Und dort hatte der FC mehr Körner. Daniel Lauterbach (92.) und erneut Wölfl (100.) drehten die Partie vollends."Sollten wir es schaffen, hat der Ausrichterverein TSV Waldershof danach ein Problem", hatte FC-Spielleiter Thomas Schramm im Vorfeld angekündigt. Insofern sollte man sich gerade wirklich Sorgen um die Katakomben des TSV machen. Der FC feiert völlig verdient die Rückkehr in die Bezirksliga. (Ausführlicher Bericht folgt)