Sport Tirschenreuth

01.12.2017

2

0 01.12.2017

Dieses Ereignis ist im Schwimmkalender fest verankert: der Adventspokal. Am Sonntag sind die Tirschenreuther wieder Gastgeber.

Mit einem Großaufgebot von 40 Aktiven möchte der Tirschenreuther Schwimm-Club beim traditionellen Adventspokalschwimmen seinen Heimvorteil nutzen. Als Gastgeber freut sich TSC- Vorsitzender Hubert Brech darauf, am Sonntag rund 230 Schwimmerinnen und Schwimmer aus neun Vereinen, darunter den tschechischen Clubs vom SK Radbuza Pilsen und dem SK Trinity Eger, im Hallenbad am Stiftland-Gymnasium begrüßen zu dürfen. Bei rund 1000 Starts, darunter auch 19 Staffeln, werden in den insgesamt 34 Wettbewerben neben den Siegern der drei Mannschaftspokale auch die Gewinner der 16 Einzelpokale für die punktbesten Tagesleistungen in den jeweiligen Altersklassen ermittelt. Und während im Mannschaftsklassement den Teams der SG Nordoberpfalz (Tirschenreuther SC/SV 08 Auerbach), SC Regensburg und SV Weiden die Favoritenrolle zukommt, ist bei den Einzelpokalen analog der Vorjahre eine breite Aufteilung unter den teilnehmenden Mannschaften zu erwarten. Neben den genannten Mannschaften komplettieren der ASV Cham, der SC Schwandorf, TuS Hirschau und TV Sulzbach-Rosenberg das illustre Teilnehmerfeld beim größten Kurzbahnmeeting Nordostbayerns in der Vorweihnachtszeit.Die Wettbewerbe starten nach dem Einschwimmen um 9.30 Uhr mit den Entscheidungen über 50 m Rücken, 100m Schmetterling, 50 m Freistil, 10m Brust sowie den 4x 50 m Freistil- und 4x 100 m Lagenstaffeln. Während der Mittagspause erhält der jüngste Schwimmnachwuchs beim kindgerechten Schwimmen die Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, bevor es dann im Pokalmodus mit den Rennen über 50 m Schmetterling, 100m Rücken, 50 m Brust und 100 m Freistil weiter geht. Für Schwimmsportinteressenten, die packende Pokalatmosphäre live und hautnah miterleben wollen, ist das Hallenbad bei freiem Eintritt zugängig.Die Aktiven des gastgebenden TSC haben sich für den letzten Kurzbahnwettkampf des Jahres noch einmal einiges vorgenommen. "Natürlich würden wir gerne den ein oder anderen Pokal holen, viel wichtiger aber sollte es sein, die Chance für neue persönliche Bestzeiten noch einmal zu nutzen und die starken Leistungen der letzten Wochen zu bestätigen," sagt TSC-Trainer German Helgert. Für die Nachwuchstalente des TSC stehen zudem die Qualifikationsnormen für die Meisterschaften im kommenden Frühjahr bereits auf dem Prüfstand.