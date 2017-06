Sport Tirschenreuth

22.06.2017

12

0 22.06.201712

Der Gardasee ist nicht nur Ziel der Badeurlauber. Kletterer fühlen sich hier ebenfalls wohl.

Auf dem Weg zur Traditionsveranstaltung ist die nun schon zum dritten Mal durchgeführte, betreute Jugendfahrt der Sektion Karlsbad des Deutschen Alpenvereins mit Sitz in Tirschenreuth. Ziel war erneut das Städtchen Arco im Norden des Gardasees, bei Kletterern bekannt für seine vielfältigen attraktiven Klettermöglichkeiten.Die Übernachtung auf einem Jugendzeltplatz des Alpenverein Südtirol garantierte den günstigen Gesamtpreis und ermöglichte gemeinsames Kochen und Ballsportaktivitäten. Insgesamt knapp 30 Teilnehmer machten in den Pfingstferien die Felswände aus grauem Plattenkalk unsicher. Sowohl beim Klettern in Einseillängen-Routen wie auch in mehreren 100 Meter hohen Wänden oder in Klettersteigen stellten sich die Teilnehmer den Herausforderungen und wurden mit eindrucksvollen Erlebnissen belohnt.Neulinge wurden in einem Kurs auf die sicherungstechnischen Erfordernisse vorbereitet und nahtlos in die Klettergemeinschaft eingegliedert. Natürlich durfte auch ein Abstecher zum Gardasee nicht fehlen.