Sport Tirschenreuth

16.01.2018

16.01.2018

Gelungener Start ins neue Jahr für den Tirschenreuther Schwimm-Club: Bei den Oberpfalzmeisterschaften auf der Kurzbahn dominiert Kathrin Bachmeier die drei Freistilstrecken und landet zusammen mit Viktoria Bogner weitere drei Mal auf dem Siegerpodest im Gesamtklassement. In den einzelnen Altersklassen holt der TSC 11 Mal Gold sowie je 16 Mal Silber und Bronze.

Die ersten Oberpfalzmeisterschaften im neuen Jahr lieferten den TSC-Verantwortlichen deutliche Fingerzeige für die anstehenden Aufgaben. Vor allem bei den Damen stehen die etablierten Kräfte parat: Kathrin Bachmeier war über 50, 100 und 200 m Freistil in persönlichen Bestzeiten von 0:28,05, 0:59,78 und 2:09,59 Minuten nicht zu schlagen und gilt damit aktuell als schnellste Schwimmerin in der Oberpfalz. So nebenbei holte sie über 50 m Brust in 0:36,61 Bronze im Gesamtklassement.Die ebenfalls 16-jährige Viktoria Bogner steht ihr kaum nach: Starke 1:01,73 bescherten ihr über 100 m Freistil Bronze, die 100 m Lagen schloss sie nach 1:11,17 sogar als Vizemeisterin ab. Einen deutlichen Aufwärtstrend zeigte angesichts sieben persönlicher Bestleistungen auch die zuletzt etwas verunsicherte Lena Rath und auch Carina Bönisch findet zu gewohnter Stärke zurück. Für den in drei Wochen anstehenden Landesliga-Entscheid bildet dieses Quartett den festen Kern.Annika Brech (16), unter anderem Bronze in ihrer Altersklasse mit 2:53 über 200 m Rücken und 1:27 über 100 m Brust, und die zwei Jahre jüngeren Daria Codlova mit fünf Altersklassen-Medaillen, darunter Gold über 50 m Brust, empfahlen sich für ein Debüt im Landesliga-Team, dem wohl auch die routinierte Julia Walter erneut angehören dürfte. Die 15-jährige Leonie Reif und die zwei Jahre jüngere Marlene Züllich (Zweite über 50 m Brust), die beide erst seit September zum Wettkampfteam gehören, unterstrichen mit persönlichen Bestleistungen ihre Entwicklung.Bei den TSC-Herren bilden Lukas Bachmeier, Jonas Ducheck, Patrick Walter und Kilian Züllich ein leistungsstarkes Quartett. Mit 0:33 und 1:14 über 50 und 100 m Brust unterstrich Bachmeier (19) seine Form, verpasste in der Aktivenklasse aber eine Medaille ebenso wie der ein Jahr jüngere Jonas Ducheck.Patrick Walter, mit 17 Jahren mittlerweile ebenfalls zur Aktivenklasse zählend, überraschte mit 1:14 und 2:39 über die 100 und 200 m Rücken. Vier Silber- und zwei Bronzemedaillen waren die Bilanz für den 16-jährigen Kilian Züllich. Stark vor allem die 0:33 über 50 m Brust und 1:09 über 100 m Lagen. Erfreulich: Bei den TSC-Herren übt der Nachwuchs kräftig Druck auf die Etablierten aus: Leon Ducheck, Vierfach-Sieger im Jahrgang 2004 über 50 und 100 m Schmettern, 100 m Brust und 200 m Freistil, sowie der ein Jahr jüngere Fynn Legat als Sieger über 50 und 100 m Brust dürfen sich Hoffnungen machen, dem Landesliga-Team anzugehören, zumal weitere zwei Silber- und eine Bronzemedaille für Ducheck und zwei silberne sowie drei bronzene für Legat zu Buche stehen.