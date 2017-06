Sport Tirschenreuth

11.06.2017

7

0 11.06.2017

In Regensburg ermittelten die Bogenschützen ihre Bezirksmeister. Ausrichter waren auf dem Bogenplatz bei Höhenhof die Bogenschützen Regensburg. Für die SG 1549 Tirschenreuth gab es eine Reihe von Erfolgen.

Zum ersten Mal war Gerhard Härtl in der Disziplin Recurve der Herren Altersklasse dabei. Unter 13 Teilnehmern errang er mit 551 Ringen gleich den zweiten Platz. Besser war nur Hubert Schulze von der SG Eichenlaub Pressath, der mit 619 Ringen souverän siegte. Mit diesem Vizemeistertitel kann der Tirschenreuther mit der Teilnahme an den bayerischen Titelkämpfen liebäugeln. In derselben Klasse erreichte Gerhard Reisnecker von der SG 1549 mit 524 Ringen den sechsten Platz, Armin Thoma (465) wurde Zwölfter. In der Mannschaftswertung belegten das Tirschenreuther Trio mit insgesamt 1540 Ringen Rang zwei hinter den Regensburger Bogenschützen (1560).Bezirksmeister der Klasse Recurve Herren wurde Christopher April von der SG 1549 mit 570 Ringen vor dem Regensburger Helmut Langer (545). Im ersten Durchgang hatte April zwei Fehlschüsse und lag noch elf Ringe hinter Langer. Im zweiten Durchgang zeigte er seine gewohnte Stärke und erreichte 301 Ringe.Zum ersten Mal am Start waren die beiden Jüngsten im Tirschenreuther Team: Jonathan Michl gewann in der Klasse Recurve Schüler A - allerdings ohne Konkurrenz - mit 430 Ringen. David Kraus holte sich in der Klasse Recurve Schüler B (zwei Teilnehmer) mit 286 Ringen den Sieg.Aus dem Stiftland kommen noch weitere Bezirksmeister: Christian Koch in der Klasse Compound Herren mit 608 Ringen und Raphael Bindl in der Klasse Recurve Jugend (533), beide von der Königlich privilegierten SG Waldsassen, sowie Wolfgang Schulze (Eichenlaub-Lohengrin Wiesau) in der offenen Langbogenklasse mit 351 Ringen.Vier Titel gewann die SG Eichenlaub Pressath, je drei holten die Bogenschützen aus Regensburg und Regental. Einen Erfolg verbuchte die SG Almenrausch Diesenbach.