Sport Tirschenreuth

04.08.2017

4

0 04.08.2017

Unter dem Namen "Southside Battle Trials 2017" veranstaltete kürzlich der Brazilian Jiu-Jutsu Bund Deutschland die süddeutschen Meisterschaften in Ulm. Mit dabei war auch ein Kämpfer des Tirschenreuther Dojos. Bernd Fröhlich, Blaugurt und einer der Trainer der Tirschenreuther Bodenkämpfer, startete in mehreren Konkurrenzen in der Gewichtsklasse bis 94,3 kg. Bei über 150 Teilnehmern, die sich für die "Deutsche" qualifizieren wollten, war das eine große Herausforderung.

Brazilian Jiu-Jitsu Das Brasilianische Jiu-Jitsu ist eine Abwandlung und Weiterentwicklung der japanischen Kampfkunst Judo, die den Schwerpunkt auf Bodenkampf legt. Der sportliche BJJ-Kampf startet in der Regel im Stand (Schläge, Tritte, Kratzen, Beißen etc. sind verboten) und wird meistens nach einem "Takedown" am Boden fortgesetzt und beendet. Der Kämpfer hat zwei Möglichkeiten, den Kampf zu gewinnen. Im BJJ erhalten die Kämpfer für bestimmte Positionen oder Aktionen, die für sie vorteilhaft sind oder den Kampfverlauf zu ihren Gunsten ändern, Punkte. Unabhängig vom Punktestand besteht jederzeit die Möglichkeit, den Gegner mit einer "Submission" (Unterwerfung) zur Aufgabe zu zwingen, die dieser durch Klopfen mit der Hand auf die Matte, seinen Körper oder den des Gegners symbolisiert. Dies kann durch zahlreiche Würge- und Hebeltechniken herbeigeführt werden. Erreicht keiner der Kämpfer nach Ablauf der Kampfzeit eine "Submission" des Gegners, gewinnt der Kämpfer mit den meisten Punkten.

Ausgestattet mit der nötigen Fitness und dem technischen Repertoire durch unzählige Sparringsrunden mit Marvin Seitz, Lukas Gruber und anderen Mitgliedern, erkämpfte sich Fröhlich in der Klasse mit Gi (Kimono) und in der Klasse NoGi ungeschlagen Platz eins. In der Offenen Klasse ohne Gewichtsbeschränkung musste er sich im Halbfinale dem um fast 40 kg schwereren späteren Sieger Thorsten Touleassi (PSV Karlsruhe) geschlagen geben. Im Dezember startet Fröhlich bei der "Deutschen".